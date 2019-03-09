高中職博覽會桃園邀38校秀特色 明有謝哲青演講

2019-03-09 17:39

［記者謝武雄／桃園報導］為了讓國中畢業生更能適性發展，市府教育局於今、明兩天在桃園市立體育館舉行高中、職博覽會，共有38所公、私立學校參加，各校無不使出渾身解數，秀出特色來吸引學生，明天上午9時30分將有一場名人講座，邀請知名節目主持人謝哲青演講「看見你的未來」，除藉由講者自身經歷闡述適性發展的重要性，形塑出屬於自己的未來。

設攤的公、私立學校，除桃園市高中、職外，還有五專與馬祖高中、中正預校；其中馬祖高中著重在海洋教育課程設計，以水產養殖與觀光導覽為主軸課程地圖，展現馬祖海域形塑海洋文學，展現出學校特色；內壢高中攤位則展出今年代表桃園市參加FRC機器人大賽的機器人；北科附工攤位則有台電機電專班單獨招生，也吸引不少學生詢問；另中壢家商「流行服飾科」是全市唯一具有服裝設計與打版製作的技術專班，攤位展出學生親手製作各式服裝的成品，也吸引不少目光。

永豐高中攤位呈現了即將成立的AI科技實驗班、高中人工智慧物聯網中心（AIoT）藍圖看板；新生醫專強調「白衣天使無性別」，是「男」丁格爾的搖籃，目前護理科男生約佔8％。

此外，教育局也在會場設置「創新教育區」與「教育局宣導區」，提供在場家長與學生親身體驗AR、VR虛擬實境、腦波儀、智慧教室教學演示等機會，也讓家長們了解未來產業趨勢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/