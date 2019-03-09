雲林溪掀蓋分期施工 4月拆除中山停車場

2019-03-09 11:43

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林溪掀蓋工程依計畫將於4月1日進場拆除中山停車場，另水質改善工程併同進場施作，完善雲林溪整體水環境；雲林溪掀蓋後會減少約400個停車位，已規劃「機12」立體停車場作為停車替代方案，另縣府也將爭取經費另覓地方興建停車場因應。

雲林溪整體環境改善計畫共可分為掀蓋工程階段、污水截流工程階段及整體景觀階段，現正進行公正停車場頂版打除，預定於4月進場拆除中山停車場，也就是府前街到中山路的河道加蓋部分，近期會進行圍籬工作。

雲林溪掀蓋後，附近將減少約400個停車位，為舒緩附近停車壓力，行啟館前的「機12」立體停車場可提供229個停車位，縣府也將在附近道路劃出近200個停車格。

縣府表示，因應雲林溪掀蓋工程完成後，親水綠帶可能引進外來旅客，工務處已向中央爭取停車場興建經費，另興建自行車租借場域亦已提報相關計畫爭取經費中。其中民生南路公園、鎮西國小操場可規劃興建地下停車場，預估可提供225、150個停車位、中華路的舊地政事務所也可改為停車場。

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