曾文、南化水庫降雨不多 但好消息是…

2019-03-08 21:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受鋒面影響，台南山區昨天（7日）開始下雨，截至今晚，曾文水庫累積降雨量僅60毫米，但入流量加上天雨暫時停供農業灌溉所節省的水源，有1000萬立方米的效益；但供應民生用水為主的南化水庫，累積降雨量更少。不過，高雄旗山溪上游明顯降雨，甲仙攔河堰可以啟動越域引水，對水情也有助益。

南區水資源局副局長鄒漢貴指出，曾文水庫上游下了2天的雨，估計可進帳約300萬立方米，由於平地也降雨，一期稻作與雜作都暫停出水灌溉，節省下的水源有700萬立方米，合計就有1000萬立方米的效益。

南化水庫也是昨天開始下雨，迄今累積雨量近16毫米，初估進帳僅9萬立方米，不過高雄旗山溪上游明顯降雨，甲仙攔河堰可啟動每秒2.17立方米的越域引水，「進補」一下。

鄒漢貴指出，期待鋒面能再帶來降雨，除了直接挹注水庫，也能減少農業供灌的出水，都有助於舒緩水情。

根據南水局的觀測，截至今晚曾文水庫水位標高207.34公尺，有效蓄水量約1億5000萬立方米，蓄水率30.79％；南化水庫水位標高169.42公尺，有效蓄水量近4500萬立方米，蓄水率48％。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/