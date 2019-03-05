3個月僅下了1.5毫米 台南百年來最少雨冬季

2019-03-05 17:31

〔記者王俊忠／台南報導〕南區氣象中心指出，位於該中心的台南氣象測站從去年12月到今年1、2月的過去3個月期間，只下了1.5毫米雨量，創下台南測站百年紀錄以來最少雨量的冬季。氣象中心表示，去年入冬到今年初台南雨量偏少，水庫蓄水量也漸減，民眾要節約用水。

南區氣象中心天氣預報課長洪俊煌表示，統計資料顯示，上一次冬季最少雨量的時候是在1959年12月到1960年2月那3個月共僅下了2.3毫米的雨，距離這次入冬最少雨量紀錄，相隔達59年之久。

洪俊煌轉述氣象局資料指，過去這個冬天沒有寒流南下，全國25個氣象站中除基隆、彭佳嶼、玉山外，其他氣象站均創下該站有紀錄以來最暖和的冬季，以13個平地站平均代表台灣，冬季均溫亦創新高，打破過去2016年與2017年最暖冬季的紀錄。

洪俊煌說，雖然蘇澳過去這個冬季共下了2486.5毫米雨量，創下該站冬季最多雨紀錄；但台南市區過去3個月卻只下了1.5毫米雨，也創下台南站百年紀錄以來最少雨的冬季，數據對比相當兩極。

嘉南農田水利會表示，今年嘉南地區一期稻作雖如期供灌，但南部近幾年水情都偏乾旱，今年1、2月降雨量比往年同期平均一半不到，水情有拉警報跡象，請民眾多節約用水，該會也會有效利用水庫蓄水、加強管理用水，度過水荒難關。

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