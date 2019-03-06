曾文、南化、烏山頭等水庫同步人工增雨

2019-03-06 13:22

〔記者吳俊鋒／台南報導〕暖冬乾旱，有些縣市的水情可能拉警報，水利署南區水資源局昨晚在曾文、烏山頭水庫，以及南化水庫與甲仙攔河堰等4個地方，同步執行人工增雨，但降雨並不明顯，流量挹注有限。

南水局副局長鄒漢貴說，這是南部今年第2度實施人工增雨，昨晚接獲指示，陸續在8點50分與9點30分等時段，各燃放2支焰劑，主要是根據觀測，水氣條件夠，因此把握機會執行。

作業人員在3座水庫的壩頂，以及甲仙堰旁同步燃放焰劑，鄒漢貴表示，截至目前，曾文系統集水區累積降雨量約3.2毫米，入流量僅40萬立方米。

而南化水庫集水區並無明顯降雨，甲仙堰流域雖下了逾4毫米的雨，但對河川幾乎沒有進帳，「需要繼續努力」。

鄒漢貴強調，主要是目前集水區較為乾旱，一有水分，會先被地表土壤吸收，若無明顯的雨勢，對河川流量助益不大。

鄒漢貴指出，寄望這波往台灣移動的華南雲雨帶，能夠有機會舒緩水情，因此到10日這段期間，將依照水氣條件，待命實施人工增雨。

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