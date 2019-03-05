2月份迄今降雨不到7毫米 曾文水庫準備做這件事...

2019-03-05 18:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕南部山區果樹開花率低，影響收成，長期不雨是主因，到底有多乾？水利署南區水資源局的觀測，今年以來，曾文與烏山頭等水庫上游累積降雨量，僅是45年來同期平均的2成，尤其2月份迄今，降雨不到7毫米，雖然目前水情還算穩定，但把握水氣條件，也將執行人工增雨。

南水局副局長鄒漢貴表示，除了人工增雨之外，氣象局預報，華南雲雨帶正往台灣移動，近期內希望能有明顯降雨，舒緩一下緊張的水情，也籲請民眾平時要多節約用水。

鄒漢貴指出，因應氣候變數，防汛與抗旱會議將同步召開，全力穩定供水；明天起，若水氣條件足夠，曾文與南化等水庫系統，將待命人工增雨，希望對於水情有所幫助。

鄒漢貴說，曾文水庫啟用45年來，從元旦到3月初，同期平均累積降雨量約130毫米，但今年僅26毫米，從2月份迄今更少，只有個位數，才讓民眾憂心會發生乾旱危機。

鄒漢貴強調，入冬之前，就已加強調控出水，曾文水庫目前水位標高約208公尺，蓄水率32.5﹪，連同烏山頭水庫的有效蓄水量近2億3000萬立方米，比去年同期多了5600萬立方米，台南水情燈號仍維持正常的藍燈。

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