高雄水情今轉燈 今年首度水氣充足進行人工增雨

2019-03-04 23:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄水情吃緊今轉綠燈，水利署將於6日在高雄、台南兩地，罕見以水氣充足實施人工增雨，以挹注水情；水利局推動全國首座污水處理暨再生水廠今開工，成為抗旱新利器。

高雄水情是全國第二差，自去年10月以來幾乎無雨，降雨量僅歷年同期平均值的2成，又沒有大型水庫，仰賴高屏溪取水，流量已跌破警戒值，今下探至每秒11.4立方公尺，水公司目前以伏流水支援民生用水，呼籲民眾節約用水。

值得一提的是，水利署不同於過去降雨才進行人工增雨，根據氣象局評估南台灣6日水氣充足，首度以水氣充足實施人工增雨，水利署將把握機會，於高雄、台南共用的南化水庫及高雄甲仙攔河堰等3地，實施人工增雨，盼能改善水情。

水利局推動全國首座污水暨再生水廠今開工，打造碼頭船隻意象，未來結合鳳山溪再生水廠，預計110年生產再生水，可達工業用水的3分之1，不但節省抗旱成本，更穩定產業用水，成為水資源模範城市。

高雄農田水利會表示，去年未實施分區輪灌，今年因雨量少，導致旗山溪與荖濃溪水位下降，會長呂文豪指示今年提前於1月底啟動第一階段輪灌，今再指示7日起進入第二階段輪灌，將一直持續到下雨為止。

呂文豪指出，目前大寮等9區實施7日制輪灌，岡山、阿蓮區實施供5停5輪灌制，美濃區原本供6停3，7日起將實施供3停3輪灌制，一旦水情惡化將啟用121口抗旱井因應，確保5月底前農業用水灌溉無虞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/