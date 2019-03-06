百年最低！ 台南測站冬雨僅1.5毫米

2019-03-06

〔記者蕭玗欣、王俊忠、吳俊鋒／綜合報導〕冬季剛結束，時序進入春天，中央氣象局表示，這個冬季是七十二年來最暖的冬季，預估接續的三至五月春季將延續暖冬情況，氣溫偏暖，雨量則僅三月份會稍多、且多集中在中南部，進入四、五月後雨量偏少；整體來說，春季雨量為正常至偏少，枯水季水情吃緊狀況恐持續。

中央氣象局預報中心副主任馮欽賜表示，這個冬季有微弱聖嬰現象，預估暖冬情形將持續至春季，氣溫偏暖；不過，過去也曾有寒流在三月報到，未來春季仍偶會有冷氣團南下，民眾勿掉以輕心。

雨量方面，今年整體春季雨量以正常偏少為主，其中三月雨量會較多、且以中南部為主，但四到五月雨量偏少。至於今年梅雨情況仍待觀察。

南區氣象中心指出，台南氣象測站從去年十二月至今年二月的三個月期間，只下了一．五毫米雨量，創台南測站百年紀錄以來最少雨量的冬季紀錄。嘉南農田水利會表示，今年嘉南地區一期稻作雖如期供灌，但因一、二月降雨僅歷來同期平均的兩成，水情有拉警報跡象。而山區果樹開花率低，也恐影響收成。

曾文、烏山頭水庫上游雨量 只有同期2成

根據水利署南區水資源局的觀測，元旦迄今，曾文與烏山頭等水庫上游累積降雨量，是四十五年來同期平均的兩成，雖然目前台南仍供水穩定，但後續水情發展引人關注。

氣象局預估，今起至下週日受鋒面及華南雲雨區影響，將有一波春雨報到，中部以北、東北部將有較大雨勢發生，且降雨時間較長，南部和花東地區雨勢較局部。

大陸冷氣團今報到 北部明後天下探11度

今天還有大陸冷氣團南下，且不排除增強為強烈大陸冷氣團，週四、週五，北部、東北部最低溫下滑至十一、十三度，空曠地區低溫下探十度，其他地區為十五至十七度。

馮欽賜表示，今年冬季，全台由北到南氣溫都呈現紅通通一片，全台共有廿二個人工測站創下高溫紀錄，玉山、彭佳嶼和基隆三站雖未創新高，但也是歷史第二高溫；另外，全台十三個平地測站冬季均溫為廿．四八度，超過平均氣候值二．二度，為有史以來新高。

氣象局分析，主要是西伯利亞地區的大陸冷高壓南下頻率偏少，減少冷空氣南下機會，影響範圍不只台灣，從日本南方到東南亞地區都受到影響。

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