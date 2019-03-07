水情拉警報 水利署：目標5月前不進入分區供水

2019-03-07 14:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕因全台自去年11月迄今降雨情形不如預期，桃園以南水庫降雨量僅有歷年平均值2至6成，導致部分地區水情拉警報，水情燈號也隨之調整。水利署今天表示，3月春耕供灌無虞，同時也設定5月前不進入分區供水的目標，但仍呼籲民眾節約用水。

根據水利署資料，過去每年平均3至4個颱風侵台，但去年僅8月時有2個颱風接近台灣，整體而言桃園以南去年冬季至今年春季降雨皆低於歷史平均值，大約只有2成到6成，其中永和山水庫在平均值4成1、鯉魚潭水庫2成7、蘭潭仁義潭水庫2成8、曾文及烏山頭水庫4成5、石門水庫5成3、寶山第二水庫5成7、明德水庫4成、南化水庫2成1。

因此水情燈號也陸續有調整，包括新竹調為一階限水的黃燈，配合減壓供水、公部門停止自來水供應噴水池等非必要用水；高雄則調整為水情稍緊的綠燈，水利署及經濟部也分別於上月15日及25日成立旱災應變小組。

水利署表示，透過及早開始細緻管控用水、水庫總量管制、產業節水、農業節水、自來水離峰減壓供水、跨區域調度支援等作為，這段時間共計節水4.5億噸。以石門、寶山、寶二水庫為例，經細緻管理作為，節水6000萬噸，使水庫蓄水率提升至6成7，若無措施將只剩4成。

水利署也說，根據中央氣象局預估，未來一季降雨方面，3月接近正常、4月正常偏少、5月接近正常，因此也設定供水目標，短期方面，3月中旬前主要灌區春耕插秧完成；長期來說，5月豐水期來臨前不進入分區供水，民生、工業、農業都維持不受影響。水利署強調，將隨時監控水情，視需要逐步加強節水力道，以降低衝擊，但也呼籲民眾節約用水。

而針對減壓供水部分，台灣自來水公司表示，減壓供水係離峰及特定時段減壓，同時停止行政機關及國營事業使用自來水供應之噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，對於民生及產業自來水用戶影響不大，若局部管線末端及高地區用戶有出現供水不穩現象，可電洽台水公司1910客服中心協助，台水公司亦將視狀況配合設置儲水桶及臨時供水站應急，同時也籲請民眾節約用水。

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