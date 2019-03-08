03/08 各報重點新聞一覽

2019-03-08 06:19

自由時報

朱立倫愛將// 許志堅收賄 判10年入獄

前新北市長朱立倫的愛將、前副市長許志堅，二○一五年被控收受建商的名錶、金條與「假薪資」賄賂共六百一十五萬餘元，幫助建商快速通過都更審議案，最高法院昨天駁回上訴，依不違背職務收賄罪將他判刑十年、褫奪公權五年定讞，許志堅須入獄。

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更年期後 更年期注意心血管

今天是三月八日國際婦女節，國民健康署提醒，根據國內死因統計，更年期後女性的心血管疾病死亡率每五歲就增加近一倍，原因出於荷爾蒙濃度降低導致血管彈性變差，易使血壓上升。

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壞老師退場 修法加速淘汰

校園狼師、虐童與虐生事件頻傳，為完善不適任教師處理機制，行政院院會昨拍板修正「教師法」，明定教評會處理教師解聘、不續聘、停聘等案件時，學校應另增聘校外學者專家擔任委員，使未兼行政或董事之教師代表人數少於委員總額二分之一，避免教評會「師師相護」情況，加速淘汰狼師等不適任教師。

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蘋果日報

《蘋果》獨家專訪 林青霞 首揭密婚姻生活 笑駁嫁秦漢

「國寶影后」林青霞為宣傳她1990年獲金馬獎的經典片《滾滾紅塵》返台，十多年未接受台灣報紙專訪的她，昨難得接受《蘋果》獨家訪問。先前傳她婚變，她以「我的家庭幸福美滿」否認，表示去年12月才幫老公邢李㷧提前辦70歲大壽；對於中國網傳她和舊情人秦漢去年「復合並登記結婚」，她更是大笑：「太好笑了，真的太離譜了！」

韓：目前 未來都不考量2020 黨內：人選若民調輸柯 7月仍可能徵召

高雄市長韓國瑜聲勢不墜，繼前天說「總統選舉目前不在考量內」後，昨更明確表示「目前、未來，2020都不在我考量之內」，透露無意參選總統的心意。不過，黨內對韓參選的懸念未斷，熟悉國民黨選務人士認為，若6月台北市長柯文哲參選，而國民黨內初選勝出者在7月全黨代表大會前支持度無法勝柯，在全代會前就可能用中常會通過，或黨代表連署方式徵召韓國瑜。

聯合報

賴清德：民進黨剩一口氣 韓國瑜：像當初快倒的藍

立委補選兩黨打得火熱，高雄市長韓國瑜昨天在市府受訪時直言，「現在民進黨所為，就好像國民黨當初要倒閉時差不多」，一直撒錢、發福利政策，不停的大卡司助選，一個個討好政策，和國民黨當初要倒閉時差不多。他建議民進黨應思考轉型，民進黨必須要改變。

反擊！華為控告美國政府違憲 北京當局支持

中國大陸通訊設備龍頭華為公司六日在德州控告美國政府，華為表示美國用來禁止聯邦機構使用華為設備的法律違憲。美國川普政府以國安為由要求各國一起封殺華為，這起訴訟是華為迄今最積極的反擊行動。

中國時報

王金平選總統 強調中華兒女同根生

前立法院長王金平昨正式宣布參選2020總統，他在演說中提到，捍衛中華民國主權與憲法，是大家現階段最大的共識，並談及兩岸關係是「中華兒女本是同根生」，兩岸必須終結戰爭等論述，他兩度提到「捍衛主權」，但未提「九二共識」，也算是非典型的國民黨人物。

泰愛國黨遭解散 282候選人失去資格

泰國24日即將舉行大選，而繼烏汶叻公主被取消參選總理資格後，推舉她的反對黨「泰愛國黨」7日亦遭憲法法院以「敵視君主立憲制」為由勒令解散，該黨282名議員候選人頓失參選資格，為泰國政壇投下震撼彈！泰愛國黨被指親流亡海外的前總理戴克辛，因此這次法院的裁決，形同要徹底剷除戴克辛及其也曾任總理的胞妹穎拉在泰國政壇的影響力。

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