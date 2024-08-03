補助特定媒體轉播奧運？張廖萬堅：依法補助無圖利

巴黎奧運正如火如荼進行中，有立委及資深主播質疑播映權分配不公，教育部政務次長張廖萬堅昨發文表示，補助制度已行之多年，只要取得轉播權都可申請補助，並沒有圖利或獨厚特定媒體。（資料照）

2024/08/03 10:19

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運正如火如荼進行中，有立委及資深主播質疑播映權分配不公，教育部政務次長張廖萬堅昨發文表示，補助制度已行之多年，只要取得轉播權都可申請補助，並沒有圖利或獨厚特定媒體。他也提到，本次轉播補助包含帕運共8000萬元，補助比率佔約16%左右。

張廖萬堅昨在臉書及threads等社群發文指出，政府為鼓勵媒體爭取奧運轉播權，保障國人收視權益，補助制度已行之多年，只要取得轉播權都可申請補助，他表示根據補助規定，至少要有三家媒體播出，本次是由愛爾達電視以近5億取得轉播權，然後由公視（轉播150小時+開閉幕）及華視（轉播60小時+開閉幕）聯合轉播。且愛爾達必須主動提供60則奧運賽事影音畫面，供給簽約的13家電子媒體，外加公視華視共15家媒體播出。

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張廖萬堅指出，因為奧運轉播權利金高，國內電子媒體爭取意願不高，往年皆由政府編列公共服務預算補助；過去由新聞局補助，現在則是透過體育署。

張廖萬堅也提到，以今年2024巴黎奧運為例，轉播補助包含帕運共8000萬元，補助比率佔約16%左右；愛爾達必須派出人員拍攝帕運部分賽事畫面，提供轉播訊號；除了提高轉播時數與新聞外，聯合轉播的公視及華視也都必需同步轉播帕運，藉此提高帕運賽事的關注度，提倡運動平權。

在發文底下網友也紛紛留言表示「如果那麼好賺，其他有線電視傻了不去標？」、「長期關注體育都知道轉播權利金就是可怕的價格，不然職業賽、大賽事要賺什麼」、「沒有這些點點滴滴的努力，怎麼能夠有好的轉播品質。特定人士不該造謠生事，造成公眾誤會」、「有本事自己出錢買轉播權，8000萬是很多？笑死，299方案也要賣700萬人才有台幣兩億，根本很難回本，連這點錢都不出不要說什麼支持體育」，有人更直言「認真的運動迷早就買好買滿了，會吵的人平時根本也不會關心體育。」

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