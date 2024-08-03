奧運轉播權被壟斷？網轟：藉機修理愛爾達、只想蹭免錢

台灣代表團開幕式進場。（資料照，中華奧會提供）

2024/08/03 09:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運正如火如荼進行中，但有資深主播質疑播映權分配不公，可能違背國際奧會的精神和慣例，國民黨立委葉元之更質疑，教育部花了8千萬，卻仍讓絕大多數人看不到奧運轉播。對此政治工作者周軒發文指出，過去愛爾達願意拿2億出來標轉播權，比愛爾達手臂更粗的有線電視業者卻一毛錢也不願意拿。網友也紛紛在社群嘲諷「人家花錢標下轉播權，他們只想蹭免錢」、「使用者付費很難懂嗎？還普及勒。有線電視怎麼不先普及免費觀看」。

2024奧運賽事持續進行，目前若想收看賽事，則需透過特定付費頻道才能看到。不過近日資深主播楊楚光在臉書發文批評，稱愛爾達壟斷絕大部分的實況播出，只分出一小部分節目給公視及華視，「這是不公平的，也是以巨資壓死無線電視的無情實情！」楊楚光還宣稱，不公平的分配播映權可能已違背了國際奧會的精神和慣例。國民黨立委葉元之也批評，教育部花了8千萬，卻仍讓絕大多數人看不到奧運轉播，相當不合理。

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對此政治工作者周軒在臉書發文指出，每次全球大型體育活動，爭論要不要政府補助讓所有電視台都能轉播，已經是年經文了。他表示在2018年的世界杯足球賽，台灣有線電視業者居然發了新聞稿抨擊愛爾達獨家取得轉播權，獨佔市場。但當時愛爾達願意拿2億出來標轉播權，比愛爾達手臂更粗的有線電視業者，卻是在一開始一毛錢也不願意拿。而且當時的世界杯足球賽，台灣根本沒有出賽。

周軒指出，這次巴黎奧運愛爾達拿了5億出來標轉播權，同時還跟華視公視一起聯合轉播。並指「手臂很粗的有線電視業者，背後都有富爸爸，5億不難吧？再不然一開始就跟愛爾達談合作，5億也不用都自己繳啊」、「說到底，就是藉機修理中華電信，排擠愛爾達啦」。

周軒也提到，愛爾達從過去開始，轉播了不知道多少國外熱門賽事，連不怎麼看電視的我，都乖乖掏錢買了愛爾達月租。因為愛爾達轉播的內容就是比有線電視強。

周軒也分享，「我可以躺在沙發上、人在健身房、甚至在開會，一支手機就可以看了，誰還看電視轉播呢？」，並感嘆「有線電視業者再不認清事實，只會越來越沒有機會而已」。

在發文底下網友也紛紛留言質疑「他們就等著免費仔去逼政府用人民稅金採購轉播權，然後要求提供免費畫面讓他們用」、「5億的東西，拿你8000萬，你就想『普及』？台灣前幾大有線電視財團，隨便一個都比愛爾達大，可以去買啊！」、「他真正想說的可能是「怎麼不讓我有機會賺這筆錢？」、「這種大型賽事尤其是奧運，都是數年一次，真的想看，花個小錢一點都不為過吧…」、「這些第四台業者當初真的賺的盆滿缽滿了，尤其是掌握在地方人士身上，現在時代進步潮流不同，開始走不同方式的影音串流平台了，搶輸人開始找政治人物關說陳情，說真的他們只是覺得賺太少沒賺到而已，看人家賺錢就眼紅」。

網紅「音地大帝」也留言指出「有線電視系統商在台灣基本上就是法規特許的獨佔事業，靠特權經營的公司當然不需要投資求進步，只要用非正規方式幹掉競爭者就好，愛爾達從20多年前創立之初就一直被系統商視為最大敵人，這些話到底都是誰在放根本不難猜」。周軒在回應網友時也直言「我真的是不好意思講，出來爭要政府做莊人人有獎，只是讓自己更丟臉」。

在PTT上也有鄉民分享相關新聞，在留言處鄉民也紛紛嘲諷「3億你幫愛爾達出啊」、「到底知不知道轉播權利金多少，講得好像8000萬很了不起」、「有本事自己標來開放國人看，現在再講什麼幹話」、「免費仔最大聲」、「到底在公三小，愛爾達虧慘」、「台灣隊的賽程都快打完國民黨這兩隻又忽然想起來？」、「再惡搞愛爾達啊，跟全台球迷做對沒問題」、「他大概以為奧運轉播權不用錢，每個電視台都可以拿到」。

針對轉播權爭議，愛爾達與教育部體育署聲明2日也發出聲明，強調是愛爾達先取得轉播權才來申請補助金，體育署也依法補助，比例為16%，要求愛爾達至少與15家媒體頻道合作露出賽事新聞及宣導，提供至少60則奧運影音畫面予媒體依奧運媒體相關規範使用。截至7月31日止已提供46則影音素材，體育署認為尚屬普及。

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