更年期後 更年期注意心血管

2019-03-08

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天是三月八日國際婦女節，國民健康署提醒，根據國內死因統計，更年期後女性的心血管疾病死亡率每五歲就增加近一倍，原因出於荷爾蒙濃度降低導致血管彈性變差，易使血壓上升。

心血管疾病死亡率 每5歲增近一倍

根據衛福部的二○一七年死因統計，心臟病是女性死因第二名，奪走八千條性命，若再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管相關死因，心血管性疾病共造成每年兩萬四千多名女性死亡。

國健署慢性病防治組組長陳妙心說，根據十大死因統計中的女性年齡區間和心血管疾病病患數字，推導出台灣女性在更年期後，心血管疾病死亡率每五歲就增加近一倍。

心臟學會理事長、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁指出，多年來研究已證實，女性荷爾蒙濃度會在更年期後降低，使血管彈性變差、血壓上升，再加上隨著年齡增長，健康風險也開始增加，包括高血糖、高血壓、高血脂等慢性疾病問題。

黃瑞仁說，千萬別以為心血管疾病是男性佔多數，其實就統計來看，女性在更年期後的風險差別不大，更麻煩的是「女性常輕忽心血管疾病導致的症狀」。

噁心、手麻…非典型症狀 常誤為勞累

黃瑞仁舉例，一般人認知中，心肌梗塞的典型症狀是胸悶、胸痛，但那是男性較多，女性反而會出現噁心、手麻、呼吸不順及背痛等非典型症狀，這常被誤以為是太過勞累、而輕忽心血管疾病的威脅。

而根據國健署在前年做的「成人預防保健服務」利用者檢查結果指出，女性在五十五歲後，有高血壓者達卅七．八％、高血脂廿五．六％、高血糖十六．二％，有任二種者達十五．四％，三種皆有者二．五％，這些都是影響更年期後女性健康的重要因素，更導致更年期後成了心血管疾病的高風險族群。

國健署提醒，若更年前期無「三高」等心臟危險因子，不論有無家族史，也要採取健康的生活型態，例如健康吃、勤運動、不抽菸，加上定期健康檢查，早期發現、早期治療，遠離心血管疾病的威脅。

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