03/07 各報重點新聞一覽

2019-03-07 06:15

自由時報

電信廣電設備禁中國貨

為提升國家資訊安全，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天審議通過衛星通信業務管理規則等十項法規增訂「國家安全」條款，未來電信及廣電業者採購電信及廣電設備，應配合有關機關國家安全之考量；預料ＮＣＣ將延伸目前電信業者禁用中國製資通核心設備的規定，未來廣電業者採購通訊產品，也擬全面禁用中國製設備。

詳見電信廣電設備禁中國貨 。

男性也會得乳癌

乳癌不是女性專利，男性也會罹患乳癌！台中五十八歲的鄭先生，十年前感覺左胸有壓迫感、逐漸長腫塊，因平常舉啞鈴、練胸肌而不在意，更沒想到與乳癌有關，直到去年左胸腫瘤急速變大，洗澡搔抓破裂噴血不止，一週內三度掛急診，才正視就醫治療，但已經乳癌第三期。

詳見男性也會得乳癌。

蘇揆拚治安// 特種店門口鬥毆 撤換警局長

近來北中南都會區治安頻頻亮紅燈，尤其台中、高雄都密集發生街頭鬥毆等治安事件，據透露，行政院長蘇貞昌昨在主持治安會報下達嚴厲指示，他說，各特種店不能賣毒、不能打打殺殺，門口不能有任何鬥毆，「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」。

詳見蘇揆拚治安// 特種店門口鬥毆 撤換警局長。

蘋果日報

反制共機繞島 向美提新戰機採購案 我3900億買66架F-16V

兩岸關係冷凍，為強化台灣國防，《蘋果》獨家揭露，台灣已向美提出購買66架F-16V戰機要求。據透露，每架F-16V單價約在7千萬到9千萬美元之譜，加上未來機隊人員訓練、2年整體後勤與相關新型空對空、空對地彈藥，總價將近130億美元（約3900億元台幣）。專家說，F-16V足以匹配中國解放軍殲-10C戰機，甚至中國第5代戰機、具隱形能力的殲-20，在F-16V雷達偵蒐下都無所遁形。

談2020首表態 韓：現在不在考量內 挺韓派：人在江湖身不由己 不會放過他

2020總統大選，「現在這個完全不在我個人的考量之內」。國民黨內人氣最高的政治明星、高雄巿長韓國瑜，昨對各方勸進選總統聲浪首度明確表態。韓強調，現在所有心思全部集中衝高雄經濟。但力拱韓角逐總統的台北巿議員王鴻薇強調，若到6月韓的聲勢仍能壓過台北巿長柯文哲，「人在江湖身不由己」，一定仍有勸進韓的聲音，不會放過他。

聯合報

蔡政府強化戰力！向美新購66架F16V 總價估2500億元

蔡政府為提升空防實力，空軍司令部昨晚證實，已循軍售模式，向美方提出「發價申請書」，新購六十六架F-16V戰鬥機。另外，馬政府時期，美方同意將國軍現役一四二架F-16A/B，提升至F-16V水準，第一批四架已經出廠，正在測評。

鄭文燦喊話賴清德 「助蔡完成連任」

民進黨中常會昨天通過明年總統及立委提名初選時程，行政院前院長賴清德是否加入戰局備受矚目。與賴同屬新潮流系、正在訪美的桃園市長鄭文燦，昨天隔海喊話支持蔡總統爭取連任，並呼籲賴清德「承擔更大責任」，幫助蔡英文完成非常困難的連任目標。

中國時報

韓大幅領先柯

台北市長柯文哲近來全台跑透透，布局2020總統大選意味濃厚，但根據旺旺中時最新民調，柯P支持度停滯不前，不但始終不敵韓國瑜，且差距拉大到近10趴，最近還被朱立倫首度超車，落後5趴。儘管柯P不斷賣萌博版面，可惜政績乏善可陳，一度被稱為「台灣最大尾」的柯文哲，已經掉漆，民調攀升不易，未來如果再被人趕過不令人意外。

川金會破局 朝恢復飛彈基地

川金二會破局，北韓領導人金正恩一返回平壤，立刻變臉向川普示威。美國智庫指出，北韓正快速恢復去年才拆除的西海飛彈基地。儘管會談破局，金正恩返國仍受熱烈歡迎，官媒更大篇幅報導，將此行塑造為成功外交之旅。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/