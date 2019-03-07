2019-03-07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕乳癌不是女性專利，男性也會罹患乳癌！台中五十八歲的鄭先生，十年前感覺左胸有壓迫感、逐漸長腫塊，因平常舉啞鈴、練胸肌而不在意，更沒想到與乳癌有關，直到去年左胸腫瘤急速變大，洗澡搔抓破裂噴血不止，一週內三度掛急診，才正視就醫治療，但已經乳癌第三期。

常練胸肌 腫塊不在意

中國醫藥大學附設醫院乳房醫學中心顧問、乳房外科醫師吳建廷說，鄭先生的左側乳房腫瘤約十年，去年三月到診時腫瘤已經八．一公分、淋巴轉移，腫瘤穿過皮膚表面，沿著胸壁擴散，且深及皮膚、肌肉，一碰就出血，病情嚴重，經腫瘤細胞基因檢測，先以化學和標靶治療，縮小至兩公分，七月開刀切除全部左乳和淋巴廓清術，目前仍接受預防性標靶和口服藥物治療，恢復情形良好。

積極治療 依然是活龍

鄭先生說，知道罹患乳癌完全無法接受「怎麼會是我！」病友幾乎都是女性，「我變得很突兀」，內心非常煎熬，「恨不得馬上消失在世上」，但是老婆、女兒一路陪伴，最後轉念，「生病就治療，乖乖聽醫生的話，不是什麼嚴重的事」。

鄭先生說，因為男性尊嚴，治療過程失去毛髮，開刀把乳頭、乳暈都切除了，一度很沒自信，但一路走來也覺得乳癌就如同一般癌症，「我走過來了，乳癌，不是女人的專利！」他積極治療，如今依然是「一尾活龍」，也找到男性乳癌支持團體，希望男性病友們能改變觀念，走出來尋求支援。

乳癌 男女比為1：300

吳建廷說，女性乳癌一年新增病例約一萬兩千人，男性為四十人，男女比為一比三百，「男性罹患乳癌很少見，但不是女性專利！」不少男患者沒有警覺，發現得比女性晚，通常腫瘤已大到超過四公分才確診，比起女患者摸到一．五至兩公分就察覺，有很大不同。

吳建廷提醒，女性罹患乳癌原因不明，主要為遺傳及初經早、停經晚、沒有哺乳或生第一胎年齡晚，男性發生原因多重，大多是家族史，鄭先生沒有家族史，但曾長期抽菸。

吳建廷也提醒男性要注意自己的身體健康，不論任何部位長不明腫塊都不應輕忽，有家族史更要特別注意，可自我按壓乳房檢查。

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