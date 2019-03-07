電信廣電設備禁中國貨

2019-03-07

〔記者劉力仁／台北報導〕為提升國家資訊安全，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天審議通過衛星通信業務管理規則等十項法規增訂「國家安全」條款，未來電信及廣電業者採購電信及廣電設備，應配合有關機關國家安全之考量；預料ＮＣＣ將延伸目前電信業者禁用中國製資通核心設備的規定，未來廣電業者採購通訊產品，也擬全面禁用中國製設備。

ＮＣＣ修正法令 增訂國安條款

二○一三年十月立法院交通委員會曾決議，4G核心設備不得使用中國製產品，同年十月二十八日立法院外交委員會也通過決議，要求國安局等機關禁用中國製4G電信設備，包括核心網路、骨幹傳輸及基地台設備。

明年初5G即將釋照，ＮＣＣ曾宣告將延續4G釋照時的政策立場，持續限制電信業者5G的電信設備禁用中國製。ＮＣＣ發言人翁柏宗表示，昨天ＮＣＣ透過修正相關法令，更明確規範業者採購廣電設備必須考量國家安全。

監管核心設施 將報國安會核定

增訂「國家安全」條款的通訊傳播業務法規包括：衛星通信業務、第一類電信事業微波電台設置、第二類電信事業管理、無線廣播電視電台設置使用、學校實習無線廣播電台設置、廣播電視業者設置地球電台、衛星廣播電視事業設置地球電台、有線廣播電視服務籌設、有線廣播電視系統工程技術管理、廣播電視節目中繼電台設置等。

翁柏宗表示，將盡速依行政程序法規定，辦理法規修正草案之預告。未來監管的設備，原則上都屬於重要核心基礎設施，ＮＣＣ會把核心設施報給國安會核定，業者要設置進口設備時，ＮＣＣ也會在國安會核定的範圍內予以核定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/