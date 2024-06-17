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暫停營業！彰市10元佛心小吃人潮爆滿 8旬嬤撐不住病倒

阿嬤經營的早餐店每項都只賣10元，消息曝光吸引爆滿民眾前來朝聖，阿嬤身體撐不住病倒，店門口也張貼「暫停營業」公告。 （記者湯世名攝）

阿嬤經營的早餐店每項都只賣10元，消息曝光吸引爆滿民眾前來朝聖，阿嬤身體撐不住病倒，店門口也張貼「暫停營業」公告。 （記者湯世名攝）

2024/06/17 14:37

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市南郭路一家由82歲紀姓阿嬤經營的早餐店，水煎包、饅頭、韭菜包、豆漿等食物與飲料全部只賣10元，消息曝光後吸引爆滿民眾前來朝聖，不過由於人潮太多，阿嬤身體撐不住病倒，已住院約一星期，店門口也張貼「暫停營業」公告，復業時間未定，消息傳出令民眾不捨。

紀姓阿嬤經營的早餐店，一開始是她婆婆經營20年，她從32歲開始跟著賣早餐，至今該店已經營70年；一開始是3顆10元，1980年代漲為1顆賣5元，後來再漲到8元；8年前漲2元，每顆只賣10元直到現在。

每天早上6點賣到10點，水煎包、韭菜包各賣500顆，豆漿、米醬都是現磨現賣；包括原味饅頭、水煎包、韭菜包，以及芋頭、桑椹、黑糖口味的饅頭，全部只賣10元。

彰化市民有人一吃就是幾十年，附近鄰居有人從小孩吃到老，還有計程車司機經過時停車買早餐；有民眾說，早餐只要2個饅頭加1包豆漿，3個10元銅板就能搞定，實在太划算。

在這家銅板小吃消息曝光後，原本多是彰化民眾在購買，後來變成連外縣市民眾都大老遠來買水煎包、饅頭，人潮大爆滿，阿嬤的身子也逐漸撐不住，終於在本月上旬病倒，住到彰化基督教醫院，店門前也掛出「暫停營業」公告，有民眾前往買早餐才發現停業。

據外籍看護說，可能是前來購買小吃的人潮太多，阿嬤工作到胃痛，至今已經住院一星期，家人有在醫院照顧，何時回來還不知道。經常前往買早餐的民眾獲悉阿嬤住院時都直呼不捨，希望阿嬤能康復出院。另有人說，一堆人就是愛跟風撿便宜，原本早餐在哪裡買就去哪裡買，何必看到報導便宜還特別跑去排隊，老闆娘人都已老了，就別再折騰老人家了。

阿嬤何時回來賣早餐時間未定，不少民眾都期盼阿嬤早日康復。（記者湯世名攝）

阿嬤何時回來賣早餐時間未定，不少民眾都期盼阿嬤早日康復。（記者湯世名攝）

阿嬤的早餐店每項小吃都只賣10元，吸引爆滿民眾朝聖。（資料照）

阿嬤的早餐店每項小吃都只賣10元，吸引爆滿民眾朝聖。（資料照）

82歲紀姓阿嬤（左）經營的早餐店，水煎包、饅頭、韭菜包、豆漿等食物與飲料全部只賣10元，每天都有大批民眾消費。（資料照）

82歲紀姓阿嬤（左）經營的早餐店，水煎包、饅頭、韭菜包、豆漿等食物與飲料全部只賣10元，每天都有大批民眾消費。（資料照）

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