台灣醫護立委、醫師喊話WHO 「健康人權不容歧視打壓」

2019-03-06 13:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛組織（WHO）與中國因政治考量，技術性杯葛使台灣缺席流感疫苗選株會議。台大醫院教授黃立民今天直言，流感最害怕產生大流行株，尤其亞洲、特別是中國南方容易產生變異，在邊界的台灣、香港是重要的疫情監測點，如果出現防疫漏洞將影響全世界。醫護背景立委與醫師公會齊呼籲，「防疫無國界」，呼籲健康人權不容歧視與打壓。

WHO於2月21日在中國北京舉行流感疫苗選株會議，衛福部疾管署雖然去年12月就透過外交部向WHO申請，但WHO仍將我方相關行政作業交予中國，而中國則遲至會議當天凌晨才同意我方派員，導致我方專家來不及參加。

醫師出身的民進黨立委邱泰源與護理師出身的民進黨立委陳靜敏，今天與疾管署副署長羅一鈞、中華民國醫師公會全國聯合會常務理事周慶明與黃立民一同召開記者會，表達台灣在流感防疫領域的努力與成果，願和世界分享經驗，呼籲「健康人權不容歧視與打壓」。

羅一鈞說，WHO每年在2月和8月開疫苗會議，決定下一季流感疫苗株，公布後讓全球疫苗廠索取、培養、製造、到貨、開打。雖然會議最後會公布疫苗株，但有些閉門會議需要在現場才有機會討論選株，也能就下一季全球流感趨勢蒐集情報與評估，「這些不是會議資料能得到的」。

羅一鈞強調，我國透過多方管道，「付出3到5倍的努力」，務必補足資訊落差，但還是比不上一手資料。衛福部將持續爭取專家到現場參加，也會繼續和外交部聯繫，敦促WHO讓我國專家提早能確定成行。

黃立民曾以專家身分參加會議，「事先請假又不確定會不會受邀是很大的困擾，也不太尊重」。黃立民說，以流感歷史來看，亞洲、尤其是中國南方，因為人和動物密集接觸，病毒容易互傳變異。而病毒在中國出現後，時常第一個流傳的地方就是香港，再來就是台灣。

黃立民強調，台港作為亞洲人員流動頻繁的樞紐，很多病毒會進來，而台灣疫情監視和疫情分析能力很強，分析對WHO是有參考價值的。且「防疫無國界」，如果出現防疫漏洞將影響全世界，希望將來「不需要等到最後一刻才能知道能不能去」。

周慶明和陳靜敏也接續指出，台灣流感疫苗接種涵蓋率25%，推動高危老人流感疫苗施種的普及經驗，更希望和世界分享，呼籲WHO讓台灣參加5月大會，「健康人權不容歧視與打壓」。

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