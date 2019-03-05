鄭文燦：北京阻撓台灣參加WHO會議 不利全球衛生

2019-03-05 15:36

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦於美東時間3月4日前往華盛頓特區參加哈德遜研究所（Hudson Institute）研討會，以「美國印太戰略下台灣的角色探討」進行專題演講時指出，台灣參加國際組織對區域和平有顯著幫助，今年WHO在中國北京舉行流感疫苗選株會議，中國技術性杯葛，對全球衛生架構將有不利影響；未來幾天行程對美拜會溝通時，會再為台灣發聲。

鄭文燦表示，台灣的新南向政策與美國印太戰略是一致的，在現階段，避免戰爭、防止他人破壞現狀，保障區域和平就是台灣在印太戰略下最重要的目標；而在美中貿易戰下，台美之間在智慧財產保護和防止工業間諜方面有很大共識，企業文化也較相近，相信未來台美企業就高科技產業合作更緊密，這是趨勢所向。

鄭文燦說，在美國印太戰略下，台灣扮演的角色包括挹注新南向國家建設，其次是持續擴大台美間經濟、能源及國防等多方面合作，事實上，台灣在印太戰略的重要性，除民主價值共識，還可以展現台灣「第一島鏈」重要地理位置，再加上「亞洲再保證倡議法案」重申對於台灣國安承諾，都為台美關係及印太戰略佈局打下了堅實基礎。

對於兩岸關係，鄭文燦也明確表達，「和平對話是唯一選項，而非戰爭」，對美國來說，台海現狀不容被破壞，台灣不會主動挑釁，但必須防止現狀被改變或破壞，讓戰爭不成為任一方選項，一直都會是台灣和美國政府共同目標。

鄭文燦也會晤白宮、國防部及國務院官員，並拜訪布魯斯金智庫（Brookings Institution）和傳統基金會（Heritage Foundation），就台美雙邊城市交流、美中貿易戰下台商回流情況、全球化下中國經濟發展問題、兩岸關係、政治經濟互動現況及美中台關係等重要議題與智庫學者進行意見交換。

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