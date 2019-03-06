我參與WHO疫苗會議遭阻 中彰醫盟抗議

2019-03-06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕世界衛生組織（WHO）遭中國政治介入，技術杯葛使台灣缺席流感疫苗選株會議，中部醫界團體與前國防部長蔡明憲昨日聯合發聲抗議，台中市醫界聯盟理事蘇勳璧直指中國惡意阻擋台灣與會，代表兩岸「你儂我儂」、「兩岸一家親」關係完全破功，今年五月將號召醫療人員與民間力量到世衛大會表達台灣的聲音。

蔡明憲呼籲，除了外交部、衛福部提出抗議，身為NGO也會組團到今年五月舉行的世衛大會（WHA）抗議，希望台灣人民、總統蔡英文「能覺醒」，不要說不挑釁中國，但身段再怎麼柔軟，中國仍欺負我們，軟土深掘；希望政府、不分黨派朝野，向中國提出嚴正抗議。

彰化醫界聯盟理事長錢建文也說，WHO這次技術性杯葛台灣參加選株會議，分明是不讓我們去，對台灣無理的打壓，WHO屢次屈服中共政治壓力，是全世界的損失，不是只有台灣。

阿米巴社理事長、醫師吳英偉說，除了譴責中共，建議政府應該開放更多的機會，讓人民選擇台灣獨立，不然保持現狀，中國都欺負我們。

台中都診所協會理事長林恆立也說，台灣不是聯合國會員，但有人權，且健康超越政治，台灣如有機會可表達我們的優勢，能讓國際社會知道台灣的努力、專業知識技術，是有機會貢獻國際社會；台中市醫界聯盟顧問陳萬得也說健康是人權無法剝奪，WHO因為中共政治因素介入，實在很怨嘆。

WHO今年二月二十一日在北京舉行流感疫苗選株會議，我國衛福部很早就提出申請，並且催促回覆，直到會議當天凌晨一時許才收到邀請函，是台灣自二○一四年開始受邀與會以來，首度缺席。

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