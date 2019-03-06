不顧中國反對！美國務院挺台參加WHO會議

2019-03-06 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕由於中國延遲轉交邀請函，讓台灣被迫缺席世界衛生組織（WHO）的流感疫苗選株會議。對此，美國國務院說，美國支持台灣在應對全球挑戰時，尋求擴大自身已顯著的貢獻，也支持台灣有意義的參與國際組織。

世衛組織在2月21日於中國北京舉行流感疫苗選株會議，但世衛仍將我方相關行政作業交予中國，而中國則遲至會議當天凌晨才同意我方派員，導致我方專家來不及參加。

綜合媒體報導，美國國務院以發言人名義，透過電子郵件回覆媒體指出，美國仍致力於支持台灣在面對全球挑戰時，尋求擴大自身顯著的貢獻。該發言人也說，美國支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，在必須以主權國家才能成為會員的國際組織中，美國也支持台灣有意義的參與這些國際組織。

中國技術性杯葛使台灣缺席流感疫苗選株會議，蔡總統昨接見馬紹爾群島國會議長凱迪時強調，衛生防疫不應該有國界，更不應該因為特定國家的政治立場受到影響。阻礙台灣的參與，傷害的不只是台灣，也傷害了國際社會對防疫的共同努力。總統說，台灣作為國際社會負責任的一員，將會繼續爭取相關組織、活動的參與。

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