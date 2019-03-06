擴大暖冬提升住房3成 林佳龍：春遊方案有3大方向要做

2019-03-06 09:28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局自去年底至今陸續推出兩波暖冬補助及春遊專案，投入金額已約30億元。交通部長林佳龍今天表示，4月上路的春遊方案要做到三大方向：標本兼治、淡季不淡和整合行銷，政府會在市場淡季時進場，其他季節則維持市場機制，也希望此次方案能鼓勵地方做出特色行銷。

立法院交通委員會今天安排交通部觀光局進行暖冬旅遊觀光專題報告。觀光局表示，擴大暖冬截至3月5日，已有590家旅行社提出2347團旅遊補助申請，餐團人數逾9萬人，申請經費於7535萬元，創造5億元效益；自由行方面，已申請補助逾74萬個客房數，逾174萬人享有優惠，申請經費逾10.07億元，帶來62億元觀光效益。

林佳龍今天在報告前接受媒體訪問表示，感謝國人對暖冬方案的支持，已有上百萬個申請案，全台住房提高近3成，因為這樣的支持，交通部根據台灣各季節情況再推出春遊方案。

林佳龍說，觀光旅遊是一件美好的事情，從大方向來看暖冬方案是成功的，因此觀光局的同仁工作量才會這麼大，現在內部也持續檢討改進，包括這次擴大暖冬使用預撥制度，觀光局也增聘人力因應。

林佳龍表示，接下來的春遊方案將委託地方辦理核銷補助，分散觀光局壓力，盼可以達成三大方向：標本兼治、淡季不淡和整合行銷。

林佳龍說，台灣觀光市場每個地方情況不盡相同，在淡季的時候政府進場，其他旺季的時候則維持原有的市場機制，也希望做出特色行銷，春遊專案鼓勵地方提案，推出青年國旅、小鎮漫遊等方案，希望不要集中同一地、同一時旅遊，也希望各界可以多一點鼓勵，各界拚觀光、大家一起來。

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