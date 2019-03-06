18至40歲青年 春遊最高補助1500元

2019-03-06

〔記者蕭玗欣、蔡亞樺、翁聿煌、張存薇／綜合報導〕「春遊方案」昨正式公布，預計四到六月實施，縣市若加碼補助，則實施時間可再自訂。方案分為自由行、團體旅遊和縣市提案獎助三套餐，自由行週日至週四住宿每房補助五百元，十八至四十歲青年到離島旅遊、入住小鎮民宿，可累計最高補助到一千五百元；團體旅遊每團可補助到三萬元，到離島、入住星級旅館或企業旅遊，還加碼至最高補助五萬元。觀光局透露，第四季將推出常態的暖冬補助方案。

縣市可加碼補助、自訂時程

觀光局長周永暉表示，國旅一日遊比例佔七成，國人去年第二季國內平均旅遊次數一．八五次，相較第一季二．五六次有明顯落差；此次春遊補助預估將投入八．六億元經費，估可衍生創造六十二．五億的觀光產值。

觀光局表示，春遊方案預計實施期間為四到六月，地方政府可提出加碼優惠，並自訂實施期程，各地適用春遊方案時間恐會不同；例如Ａ縣市預計五月一日推出季節旅遊優惠案配合春遊，則民眾五月起到該縣市才可享有春遊補助。觀光局將於本月廿二日在官網架設專區，開放縣市和民眾自行申請及查詢適用春遊專案日期。

北市觀傳局觀光產業科科長陳雅慧表示，會結合旅行社與飯店等相關業者，推出補助方案，順勢提升平日住房率。

台東、新北 熱門景點免門票

新北市政府觀光旅遊局局長張其強表示，三月起至四月底，只要入住新北市境內合法旅宿並出示相關證明（住宿訂單、房卡等），即可免費參觀新北市博物館舍，如坪林茶業博物館、鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館等。

台東縣為推廣在地遊程，決定只要超過廿人團體在台東住宿兩夜以上，即可獲得台東森林公園或富山護魚區門票、農特產品、特色遊程、熱氣球繫留體驗等好康優惠，希望吸引更多人到台東。

台灣高鐵公司也響應補助，推出三項春遊優惠專案，購買兩條集集或五條台三線豐富行產品，就送一千元高鐵抵用券，但旅客要直接上高鐵官網訂票，四月一日上路。台鐵則推三日券一千兩百元優惠，平溪、內灣、集集三支線及東北角一日券也有七折與其他優惠，四月廿三日上路。

胃口養大…觀光業憂效益有限

DoMo集團執行長李奇嶽表示，以宜蘭館來說，確實感受到兩波暖冬補助效益，前年底住房率僅二至三成，去年提升至約九成，但這次春遊案較無新刺激，且民眾和業者胃口恐已被養大，持續性補助非長久之計。有業者也直言，觀光局不應變成「補助局」把市場弄亂，而該把旅遊環境軟硬體提升，別拿納稅人的錢亂燒。

春遊專案表格

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