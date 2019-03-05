拉拉山賞花塞車 小客車逆向搶快被機車一路「B倒退」

2019-03-05 22:29

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市北橫櫻花季2月25日登場，紅、粉紅、白色櫻花接力盛開十分美麗，首週假日遇228連續假期，前往復興拉拉山的總車次約7000輛、遊客約2萬4000人次，因人車眾多，有駕駛不甘塞在車陣中，竟直接將車輛逆向行駛，一名機車騎士見狀，不斷逼退這輛逆向車輛，事後也將影片PO網引起網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆料公社」PO出一段影片，畫面中復興區山路沿線許多車輛欲上山，但因路幅狹小、路況壅塞，許多機車騎士只能找縫隙鑽，而這輛白色小客車卻不遵守規定跟著乖乖排隊，並違規駛入來車道逆向行駛，PO文者更寫下「瘋狂的汽車駕駛，我用生命捍衛路權，就你一個人不用排隊，就你最特別」，沿路不斷逼退白色小客車，此舉獲不少網友贊同，但也有人認為機車騎士找縫隙鑽，反酸「機車逆向鑽車道，又可以阻止對方逆向，讚」。

警方表示，影片中白色自小客車因車多不依序排隊，違規駛入來車道，依據道路交通處罰條例第45條規定，將處600至1800元罰鍰。

市府風景區管理處指出，上巴陵往櫻花農場的中心路因路幅狹窄無法會車，北橫櫻花季活動期間，遊客上山，從上午11時至中午視農場停車位數開放一梯次小客車上山，中午12時至下午1時均須搭接駁計程車，車輛請停放上巴陵116線公路管制區，再搭乘接駁計程車上山，醒接駁計程車上山、下山每人100元，另農場收每人100元維護費。

至於中巴陵「櫻木花道」，車輛禁止進入，遊客以步行進入賞櫻歩道，車輛可停放私人停車場；下巴陵「遊客中心」前的賞櫻景點，風管處提供遊客中心旁及停機坪停車場2處，3月9、10、16、17、23、24日上午10時至中午舉辦「音樂響宴」音樂會。風管處建議遊客可以下載桃園智慧遊APP，以隨時掌握山上是否塞車的最新路況。

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