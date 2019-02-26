花2.16億拓寬、整治 中壢新街溪美隆橋上下游河道變美了

2019-02-26 22:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區新街溪美隆橋上下游河道拓寬工程原屬於瓶頸河段，從美隆橋至福州橋河段寬度不足，既有護岸較低，過去常有淹水情形，市府水務局為提高新街溪的防洪標準，營造親水綠帶環境，與經濟部水利署第二河川局合作，獲水利署「流域綜合治理計畫」核定補助2.16億元，其中土地取得約1.85億元，工程費約3000萬元，由市府負責取得土地，二河局負責工程施作，26日辦理完工啟用典禮。

桃園市長鄭文燦出席啟用典禮表示，新街溪美隆橋段原有河道寬18至22公尺不等，如今上下游河道拓寬至25公尺，新建護岸224公尺，可達到25年不溢堤的保護標準，可改善永福里、仁義里、忠福里、幸福里的淹水問題，配合拓寬工程也增設225公尺長、約296平方公尺的綠帶，可達成防洪、景觀、親水三大目標，是一個相當成功的工程，未來新街溪流域還有4個工程待完成，期盼能同步達成防災、親水、交通等功能目標，提供市民更好的生活空間。

鄭文燦提到，不同於市管河川的老街溪，新街溪雖被列為市管區排，市府水務局同樣努力爭取中央政府6年600億的流域綜合治理計畫與前瞻基礎建設計畫，將預算規模擴大，進行整體的水域治理規劃。

水務局長劉振宇也說，新街溪流域今年將持續執行「平鎮橋至偉大橋左岸景觀及綠美化步道工程」、「東明橋至新興橋右岸護岸改善及步道新建工程」、「福德橋至水尾橋人行步道新建工程」、「埔頂橋至無名橋（斷面95-1～105-1）排水改善應急工程」等4案工程，總經費約1.65億元，相關工程完成後，將更提升新街溪防洪能力，可縫合東明橋及福德橋上下游步道斷點，提供市民由平鎮區滿庭芳橋至中壢區水尾橋，全長約4.1公里的親水環境，讓新街溪的整治成為新的標竿。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/