桃園中壢市區火燒6戶連棟透天 24人暗夜奔逃

2019-02-26 08:35

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區新生路毗鄰均為2層的透天厝民宅，今日凌晨3點45分疑似因為變電器爆炸起火燃燒，火勢延燒6戶人家，桃園市消防局第二大隊共調派66名消防員、24輛車員到場搶救，火勢於半個小時後撲滅，過程中，共搶救出24位民眾，其中9人輕微嗆傷，經救護車送醫，所幸就醫後均無大礙，起火原因、財物損失正由消防鑑識人員調查中。

桃園市消防局調查，當時現場從其中1戶民宅騎樓延燒至其他5戶的騎樓及2樓、消防人員共救出24位民眾，其中1戶有9位民眾睡夢中發現火警，一路奔跑到頂樓被順利救出。

過程中，同住在的劉姓65歲女性、宋姓90歲女性輕微煙嗆，送中壢天晟醫院檢查，另1戶同住的吳姓64歲女性、吳姓43歲女性、吳姓11歲男性、吳姓71歲男性、吳姓94歲女性、沈姓13歲男性、沈姓19歲女性也因輕微嗆傷送壢新醫院檢查，所幸並無大礙，火勢在凌晨4點25分被撲滅，暫時排除人為縱火，燃燒面積及損失待查。

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