好消息！桃市敬老愛心卡 3月起適用國民運動中心

2019-02-27 23:23

〔記者李容萍／桃園報導〕截至今年1月底，發卡總數逾24.8萬張的桃園市敬老愛心卡，市府社會局為鼓勵長者走出戶外、多運動、多參加活動，自3月1日起，持敬老愛心卡可以使用每月社福點數800點（設籍復興區1000點）折抵桃園市立游泳池入場門票、國民運動中心的各項運動設施（游泳池、體適能中心）及場地租借（羽球場、桌球場、籃球場等）費用，並同步開放「敬老卡」比照「愛心卡」搭乘愛心計程車，讓銀髮長輩和身心障礙者同樣享有每月點數及自行儲值金額的刷卡優惠補助。

市長鄭文燦27日出席桃園敬老愛心卡活力健康再升級「一卡在手、健康久久」宣傳活動，宣布擴大敬老愛心卡（敬老卡現有19.4萬張、愛心卡5.3萬張）使用範圍，除了既有公車及桃園機場捷運，3月1日起也可將點數使用於桃園、南平及中壢3個國民運動中心，以及與市府合作的合作衛星、新利達衛星、大文山衛星派遣、大都會衛星、台灣大、新梅衛星等6個愛心計程車隊，同時憑敬老愛心卡還可免費進入風景區，希望透過更多的福利，給予長者更大的方便。

鄭文燦說，敬老愛心卡每月社福點數800點（設籍復興區1000點）皆可使用於桃園15家客運公司所營運的334條公車路線，長者還可使用於桃園機場捷運，針對65歲以上長者還有5折票價優惠，藉此鼓勵長者搭乘機捷旅遊，國民運動中心原本就針對長者在早上8至10時、下午2至4時推出公益時段，考量許多長者喜歡使用水療、球類運動及簡易型體適能中心，決定再開放愛心敬老卡每月點數可折抵桃園市立游泳池入場門票、國民運動中心各項運動設施（游泳池、體適能中心）及場地租借（羽球場、桌球場、籃球場等）費用。

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