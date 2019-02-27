桃園大溪埔頂公園「豬年喜慶」主題花海 一路美到3月

2019-02-27 23:56

〔記者李容萍／桃園報導〕數大就是美！桃園市政府養護工程處迎接金豬年，在大溪區埔頂公園選用適合冬春季生長的四季秋海棠、孔雀草、銀葉菊、三色堇、情人菊、一串紅及矮牽牛等10多種草花，超過12萬株，打造「豬年喜慶」主題花海，時值各式繽紛花海最美、也是賞花的最好時節，預估花期可以從2月初盛開至3月底，外加這裡還有大片草坪可以遊玩，228連假期間適合親子到此一遊。

埔頂公園位於大溪區公園路與埔仁路口，佔地5.5公頃，全區橫跨國道3號，將園區一分為兩大區塊，中以空橋連接，可鳥瞰國道川流車陣，兩側處處可看見大樹以及綠意盎然的大片草地，公園兩邊皆設有休閒運動專區，有為兒童設置的滑梯、搖搖馬，還有單槓與滑步器等健身器材，設備齊全，因為距離大溪老街只有3分鐘車程，現在又加了美麗的花海，不僅是在地人、也是外地遊客的絕美後花園。

養護工程處今年初在埔頂公園打造「豬年喜慶」主題花海，佈置於公園遊客步道的兩側，以帶狀曲線的花海結合「如意」造型圖騰，產生空間及視景的變化，增加民眾觀看上的豐富度；時值花海展期持續放送中，民眾到此可沉浸美麗花海裡與小花共舞，既放鬆心情又賞心悅目。

埔頂公園花海預計可持續到3月底，由於假日賞花、拍照人潮眾多，養工處也提醒民眾；賞花期間請留意腳步，小心踩踏，好讓美麗花海可以一路美到3月底。

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