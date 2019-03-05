03/05 各報重點新聞一覽

2019-03-05 06:14

自由時報

朱、王不滿徵召 成另類聯合戰線

二○二○大選國民黨總統初選戰火點燃，黨內不斷傳出徵召高雄市長韓國瑜的聲音，黨主席吳敦義更堅持保留二階段徵召的可能性；而已決定投入黨內總統初選的前立法院長王金平與前新北市長朱立倫，則形成另類的「王朱聯合戰線」，繼朱立倫宣示支持韓國瑜「拚市政」後，王金平昨也呼應直言，徵召韓參選總統是假議題。王並四度握拳強調，「我才是真正有能力團結國民黨的人」。

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小英拚連任 要讓社會力再動起來

蔡英文總統已表態競選連任，選務工作也悄悄展開。蔡總統一方面透過地方組織及立委積極安排下鄉行程，為選戰暖身；另一方面，競選連任辦公室也低調持續運作，近日並召回幾名二○一六籌組小英之友會、後援會、百工百業等組織大將進駐競選辦公室。組織戰力就定位後，要讓「社會力」再次動起來。

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人氣慘輸韓國瑜 柯：我是台北市長 不是部落客

台北市長柯文哲日前到高屏三天兩夜，但「柯韓會」破局，據傳是因柯文哲、高雄市長韓國瑜皆被外界視為二○二○總統熱門人選，怕見面比拚人氣時，輸對方一截，才有所顧忌。柯文哲昨受訪直呼奇怪，表示自然就好，「難道要為了見面而見面嗎？」對於人氣慘輸韓，柯強調「我是當台北市長，不是當部落客」。

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蘋果日報

星國情侶 疑來台殺嬰躲死刑 廚餘女嬰DNA報告 打臉3大謊話

上個月26日，西門町精品飯店外熙來攘往，但在飯店浴室內，來自新加坡的一對情侶，女孩子在浴室產下足月女嬰，男孩心慌意亂，急忙將還連著30公分胎盤的女嬰裝進黑色垃圾袋，趁著清晨4時路上沒人，將垃圾袋丟進廚餘桶，當天下午5時許2人若無其事般，畏罪搭機逃回新加坡，但警方在飯店浴室內採到的生物跡證，昨確認和女嬰DNA相符，懷疑星國情侶來台生產和棄嬰，是為逃避星國謀殺嬰兒最重可處死的罪刑。

NHK專題報導 台外交官之死 日作家撰文指：蘇啟誠親友蒐證追真相

我國駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠自殺事件，發生至今已近半年。他為何尋短，真相尚未大白。日本媒體持續關注此事件。日本放送協會（NHK）《Close Up現代》節目昨以「假新聞奪走外交官的命」為題，特別探討此事。曾常駐過台灣的日本資深媒體人甘粕代三，也在2月22日出版的《週刊星期五》中，介紹此事來龍去脈，並訪問幾位日媒駐台記者看法。甘粕認為，蘇的家屬反駁蔡政府宣稱他是因中國方面的假新聞引發憂鬱症而自殺之說，讓此事件成了明年台灣總統大選的一顆定時炸彈。

聯合報

2025年電價大漲3成 新能源配比核電占1%

二○二五年電價將大漲三成！經濟部長沈榮津昨天說，以每年平均電力需求成長率最大值百分之一點八六估算，二○二五年電價將比二○一七年的每度二點五五元調高○點八四元，來到每度三點三九元，漲幅百分之卅三。

育達科大菲律賓學生淪「台奴」教部下令禁招外籍生

繼康寧、醒吾案後，育達科技大學也有菲律賓碩士生向民進黨立委投訴，來台讀書卻被迫簽下違法協議「當台奴」。教育部昨天要求全國大專校院清查外籍生工讀情況，一個月內回報；未來各校再爆發類似事件，將直接列為「專案輔導學校」。

中國時報

減煤、增氣、增綠 能源結構大調整！2025電價暴漲3成

在能源結構朝向減煤、增氣、增綠轉型下，經濟部長沈榮津昨日表示，2018年至2025年年均用電成長率預估將拉升至1.86％，屆時電價每度將增加0.84元，達3.39元。2017年每度電2.55元，意味未來電價漲幅將達32.9％。

台灣邊緣化惡夢來了！RCEP部長聲明 11月達成協議

東協10國與大陸等6個域外國家「東協10+6」自貿談判《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）有重大進展。2日在柬埔寨舉行的RCEP部長會議，16國發表聯合聲明稱「將盡最大努力」實現年內談妥的目標，最快於11月領導人峰會上達成協議，屆時隨著陸、日、韓都加入與東協的區域經濟整合、囊括世界一半人口；加上CPTPP也不樂觀，這也意味台灣被徹底邊緣化。

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