小英拚連任 要讓社會力再動起來

2019-03-05

召回後援會大將 組織戰力就定位

〔記者楊淳卉、吳俊鋒／綜合報導〕蔡英文總統已表態競選連任，選務工作也悄悄展開。蔡總統一方面透過地方組織及立委積極安排下鄉行程，為選戰暖身；另一方面，競選連任辦公室也低調持續運作，近日並召回幾名二○一六籌組小英之友會、後援會、百工百業等組織大將進駐競選辦公室。組織戰力就定位後，要讓「社會力」再次動起來。

明通過黨內總統初選時程

民進黨明天中常會將通過黨內總統初選時程，目前規劃三月十八至廿二日開放領表登記，若有兩人以上登記，即進行全民調，預計四月中旬產生人選。在無指標性人選表態競爭下，黨內預期由蔡英文出線機會高。

蔡英文二○一六年參選總統時，其核心幕僚洪耀福於全國各地創立「小英之友會」，串聯各地民間組織，成功集結社會力。二○二○年總統大選，卸任民進黨秘書長的洪耀福，以及曾任蔡英文黨主席時期特助的小英之友會總會副秘書長魏金標等人，將再次擔當鞏固基層組織的重任。

黨務系統方面，民進黨組織部主任李慶鋒昨受訪表示，不論黨內候選人是誰，包括黨公職和各社團，都對總統大選進行準備工作，包括拜訪、會談、未來輔選合作事宜等正常的選務準備。

強化年輕社群及新創圈聯繫

民進黨組織改為選戰任務編組後，擔任全國小英之友會執行秘書的原社團部主任楊皓茹近日已離職，轉戰連任輔選工作；黨部延攬青年社團「台左維新」召集人、大稻埕產業創新工作者吳濬彥擔任社團部主任，加強與年輕社群及新創圈的聯繫。

除了社運部與各組織社團的例行聯繫工作，民進黨新設立的「公共關係室」，也作為中央黨部與產官學界的聯繫溝通橋樑。

民進黨秘書長羅文嘉受訪表示，現階段就是把黨的作戰架構建立起來，人員就位磨合熟悉，這是第一步；真正展開選舉工作要等到總統提名人確定後，會根據提名的人是誰，去扮演黨部的角色。

羅文嘉坦言，過去兩年很多組織有點生鏽了，要重新上緊發條，選舉需要不同的世代，因此他希望引進一些年輕的幹部，從黨的長遠發展來說必須這麼做，從短期選戰來說，也要加強這部分。

此外，前行政院長賴清德昨陪同民進黨台南市立委補選候選人郭國文拜票。對於是否參與黨內總統初選一事，賴強調，去年九合一選舉後，國民黨聲勢很旺，民進黨目前最重要的是打贏立委補選，應該將全部力量放在立委補選上，重新找回人民信任，黨內不能再分心去討論總統初選的事。

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