朱、王不滿徵召 成另類聯合戰線

2019-03-05

朱立倫挺韓國瑜拚市政 王金平轟徵召韓是假議題

〔記者林良昇／台北報導〕二○二○大選國民黨總統初選戰火點燃，黨內不斷傳出徵召高雄市長韓國瑜的聲音，黨主席吳敦義更堅持保留二階段徵召的可能性；而已決定投入黨內總統初選的前立法院長王金平與前新北市長朱立倫，則形成另類的「王朱聯合戰線」，繼朱立倫宣示支持韓國瑜「拚市政」後，王金平昨也呼應直言，徵召韓參選總統是假議題。王並四度握拳強調，「我才是真正有能力團結國民黨的人」。

王：我才能團結國民黨

國民黨總統初選制度定調「七成民調、三成黨員投票」，吳敦義卻埋下徵召伏筆，外界認為國民黨可能會在最後關頭第二階段徵召韓國瑜出馬，引發王金平不滿，還傳出王的支持者建議王獨立參選，並預備參選連署書，做好脫黨獨立參選總統的準備。

王金平將在七日正式宣布參選總統。王昨在立法院受訪，對於國民黨如果徵召韓國瑜，是否獨立參選等相關議題，王金平直言「這些都是假議題」，他現在不回答這類問題；至於外傳支持者擔心他吃虧，希望他獨立參選並開始準備連署書，王則說，「沒有這回事」。

王否認要獨立參選

王在受訪過程中四度握拳強調，「我才是真正有能力來團結國民黨的人」、「就是我」。至於如何團結國民黨？王則賣關子說：「我怎麼能夠告訴你？」

除了王金平直言徵召韓國瑜參選總統是假議題，對於韓國瑜出馬的呼聲，朱立倫也多次強調韓國瑜是國民黨資產，支持韓全力拚市政。

被視為朱家軍的新北市議員葉元之認為，吳敦義是說萬不得已才會徵召，「除非真的提名的候選人太差才會徵召」，等於是把徵召當做一個嚇阻或秘密武器，不把話說死，而不是真的要改採徵召的方式。

葉元之說，只要參加國民黨總統初選的人夠強，民調可以贏過蔡總統或台北市長柯文哲，國民黨就不太會用徵召，所以當務之急就是這些「太陽」能夠加強自己，能提高自己的民調才是關鍵。

對於黨內徵召韓國瑜的呼聲，葉元之呼籲，韓國瑜要不要參選必須看他個人意願，看韓近期的說法「感覺就是意願不高」，不是說外面人喊一喊，就要韓出來參加總統初選。

葉元之說，韓國瑜是國民黨的資產，如果他四月份登記初選、到六月份成為總統候選人，等於是讓高雄市政完全停擺，對高雄市民很難交代，黨內應站在韓的角度，去保護他而不是消費他，尊重韓的個人意願很重要。

此外，對於前總統馬英九前天與朱立倫一同看畫展，並公開表態支持朱，王金平指出，「他們（馬、朱）本來就是鬥陣的（在一起的）」，一點都不奇怪，「有什麼好奇怪的？」

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