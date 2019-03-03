不滿特斯拉車價砍半被當「盤子」 車主衝門市抗議

2019-03-03 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕本月1日電動車龍頭特斯拉（TESLA）宣布調降全球電動車價格，在台販售的車款中以MODEL S P100D極速性能版降幅最大，達到46％，令許多車主跳腳。今日下午數十名特斯拉車主至台灣特斯拉內湖營運總部抗議，要求特斯拉提出合理的配套措施。特斯拉則是表示，目前暫時沒有進一步的消息。

根據部落客「蘋果仁」報導，特斯拉的降價將嚴重影響二手車價，「也讓這些早期就支持特斯拉的車主感覺像是『盤子』一樣。」也由於台灣稅法（降價後低於奢侈稅門檻）以及特斯拉補貼的關係，降價幅度為全球最大。

特斯拉目前提供51％回購計畫，車主可以在3年使用期間期滿後，以原車價51％回售給特斯拉，且價格是以當初購車的售價計算。不過該計畫並不適用每位車主，比如當初以現金繳清的車主就無法參加此計畫。

據了解，抗議現場也有警方到場維持秩序，不過並沒有發生激烈衝突，而特斯拉的大降價也吸引不少人前來展間詢問。

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