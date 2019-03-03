這畫作竟飄咖啡香 原來是「墨汁」不一樣

2019-03-03 20:55

〔記者萬于甄／台南報導〕台灣文學家楊逵逝世34週年，其第三代孫女楊靜今年以《彩墨十二花卉禮服－書法－葫蘆烙畫》特展紀念，作品相當多元，包含以花卉結合禮服的彩墨畫，也有利用濃咖啡取代墨汁，讓畫作飄出淡淡咖啡香，讓人十分驚艷，展覽即日起至28日在楊逵文學紀念館展出。

藝術家楊靜首次利用花卉結合禮服，以12種花代表一年12個月，更讓花朵變身為一件件美麗的洋裝，花卉包含阿勃勒、玫瑰、牡丹、茉莉等，其中，最特別的花就屬台灣少見的蝙蝠蘭，楊靜說，創作當下想畫一件黑色洋裝，四處翻閱花卉才發現蝙蝠蘭這種黑色的花卉。

《彩墨十二花卉禮服－書法－葫蘆烙畫》特展展出楊靜約55幅作品，除了十二套花卉系列，楊靜的青花瓷畫作也讓民眾相當驚喜，因該套作品以濃咖啡取代墨汁，書寫歌手周杰倫《青花瓷》的歌詞當作背景，不僅讓畫充滿淡淡的咖啡香，也十分趣味。

楊靜說，為了呈現仿舊的效果，曾經試過淡墨、茶等元素，但顏色並不好看，而醬油則因為屬於加工品，長時間下來容易導致畫作發霉，因此，最後才決定用最天然的濃咖啡，也就是黑咖啡，取代墨汁作畫。

新化區長吳金喜表示，今年適逢楊逵逝世34週年，楊逵文學紀念館除規劃藝術靜態展覽外，9日下午2點半也安排楊逵春光音樂紀念會，邀請曼陀林、大新國小、新化國小師生帶來精彩演出，屆時楊逵後代家屬也將一同出席，歡迎鄉親踴躍共襄盛舉。

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