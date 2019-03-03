粉鳥林沙灘道路崩塌快修復了 秘境美景最快4月中開放

2019-03-03 20:06

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣東澳著名粉鳥林秘境，今年元旦聯外道路因豪雨造成落石崩塌，迄今仍未完成修復，少了秘境可供遊憩，觀光人數減少，對此，縣府表示，修復工程預計4月中完工，評估安全無虞後，秘境可望在重新亮相，也要呼籲遊客在修復未完成前，勿跨越封鎖線入內，以免造成危險。

粉鳥林漁港鄰近東澳灣，以定置漁網業為主，翻過漁港防波堤後，有處礫石為主的沙灘，因水淺清澈，風平浪靜，是宜蘭海邊秘境之一。

不過，今年元旦期間，通往粉鳥林沙灘的聯外道路不敵連日豪雨崩塌，考量遊客安全，粉鳥林安全所啟動管制措施，禁止遊客進入沙灘。

由於崩塌處至今仍未完成修復，不少遊客抵達後，見海攤封閉，上車離去，至於團客，因海灘遲未開放，旅行社就未將粉鳥林排入遊程，平日旅遊人潮大減，即使假日也不若往日盛況。

在粉鳥林擺攤的許姓攤商坦言，蘇花改開通後，粉鳥林平日一早多輛遊覽車停靠，最多甚至擠入十餘台遊覽車，但海灘崩塌後，旅遊盛況消失；秘境崩塌迄今已滿2個月，盼盡快修復讓漁港恢復往日榮景。

對此，縣府表示，粉鳥林崩落土方約2250立方公尺，崩塌範圍屬林管處保安林地，完成下方土石清運後，還須進行刷坡工程，預估近期發包動工，4月中完工待邊坡安全無虞後，就會重新開放。

不過，雖崩塌仍未修復，但仍有遊客見無人看管跨越封鎖線入內，縣府也說，因邊坡土石仍有安全疑慮，呼籲遊客在修復未完成前，勿跨越封鎖線入內。

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