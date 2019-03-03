東海大學美術系進修班畢業展 「小島巨人」獲獎連連

以燈光與遺書為媒材的《My love is gone》，是學生鞏芃以自我生命經驗的治療作品。（記者歐素美攝）

2019-03-03 12:09

〔記者歐素美／台中報導〕東海大學美術系103級進修學士班畢業展「小島巨人」，即日起在台中市港區藝術中心展出至3月31日止，展出作品包含油畫、水墨、版畫、素描、膠彩、插畫及複合媒材，還有錄像及裝置藝術等，共約70件，內容相當豐富多元。

東海大學美術系教授段存真表示，這次參展學生的作品都很優秀，水準相當高，在各美展的獲獎比例也很高，非常具有可看性。例如，張程鈞的作品《艸》，曾榮獲「台灣美術新貌獎」評審團獎；許博洋的膠彩作品《12345》，則曾榮獲「2018 花蓮美術獎」佳作。

段存真說，投身藝術創作是份艱辛，並非常具有勇氣的工作，不是努力與否就能有所回報，成功的藝術家，不一定是最有才華的，但一定都有毅力及對自己有信心的一群人，並以此勉勵學生。

港區藝術中心主任徐佩鈴表示，東海大學美術系在台灣的藝術教育一直擁有相當好的評價，這次作品呈現相當多元，因學生各有工作再進修，都能表現出強烈的生命力。

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