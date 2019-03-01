太平「市民大道」露曙光 中市府傾向分期施工

2019-03-01 09:23

〔記者黃鐘山／台中報導〕唯一貫穿中市太平區南北的市民大道，2、3期工程停擺4年後，市府近日發函徵詢地主配合徵收意願，立委何欣純、市議員張玉嬿今說，地方殷切期盼，希望市府儘速框住施工日期展現決心；市府今（1）日表示，將朝「整體規劃，分期實施」。

太平區欠缺南北向道路，被稱為「市民大道」的振文路開闢工程，地方引頸期盼超過30年，全長2.7公里、寬24米，從祥順路一段到旱溪東路，其中第1期宜昌路到樹德路段長794公尺，第2期宜昌路到祥順路段長820公尺，第3期旱溪東路到樹德路段長990公尺。

第1期工程104年1月通車後，何欣純和張玉嬿同年4月即邀營建署和市府建設局會勘2、3期工程，營建署6月核文納入生活圈道路計畫，補助市府5億元，預估工程費約2億餘元，但因用地費超過34億元，建設局表明難以負擔，用地取得作業一拖4年。

建設局表示，第2期私有地87筆、第3期124筆，公私共有地分別是7、8筆，佔待取得用地面積34％、33％，已發函地主徵詢配合拆除及徵收意願，是否贊成市民大道後續工程，並召開規劃路廊說明會，何欣純、張玉嬿及太平區長許貴芳等人出席。

何欣純說，爭取中央補助5億元已經3年多，樂見市府啟動打通市民大道工程，如果用地費太高，可以考慮多段施工，不必只分2期，並先從拆屋較少的路段開始，但務必框住施工日期展現決心，預算再分年編列。

張玉嬿表示，市民大道第1期是中間路段，交通和經濟效益較小，要求市府多和地主溝通，並縮短可行性評估、規劃設計作業各1年時間；民眾也抱怨，規劃那麼久，恐怕真的施工又換市長了。

建設局表示，第2期的溪州西路58巷房屋林立，第3期的振福路也有很多住宅，又有不少鐵皮工廠，拆遷問題複雜，用地費用龐大。將朝「整體規劃，分期實施」方式辦理，並協請營建署持續支持，也會統計地主回函再評判分析，讓市民大道工程持續推進。

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