太平蓋新學校！新高國小動土 預計109學年度招生

2019-02-23 16:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市太平人口快速增長，新光、新平國小招生容量趨於飽和，市府編列2億1000多萬元建校預算，去年8月1日成立新高國小，今天在74號快速道路太平中山匝道旁的校址舉行動土儀式，預計109年3月第一期校舍完工，109學年度招生，預計一至六年級招收18班，學區則是新高里及附近的里。

教育局今天舉辦「新高國小新設校舍新建工程動土典禮」，由市長盧秀燕、市議員賴義鍠、教育局長楊振昇、民政局長吳世瑋、太平區長許貴芳、新高國小校長蔡振傑等人出席，祈求工程平安順利。

盧秀燕說，市府持續致力於太平地區的發展，人口持續增加，在地原有學校漸漸有不夠使用的問題，因此市府新設新高國小，以位於行政區新高里命名，市府投入約2億1100萬元新建，預計109學年度開始招生。

教育局說，新高國小校地位於太平區育賢段212地號，位處重劃區，未來學校的出入口以立功路為主，東側為74線快速道路，交通便利。

整個學校的基地面積約2.143公頃，第一期校舍預計興建地下1層、地上3層建築物，規劃18班規模，預計109學年度開始招生，同時採逐年檢討學區人口、分期興建校舍原則，希望藉由新高國小的設立，有效緩解鄰近既有學校學生安置困境，提供學區內學童優質教育環境。

新高國小校長蔡振傑說，工程預計109年3月完工，109學年度開始招生，一開始不會全年級招滿，會逐年完成招生。

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