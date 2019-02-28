反宏關發電廠 新埔人也發動連署

2019-02-28 12:57

〔記者黃美珠／新竹報導〕反宏關發電廠的聲音，今天早上除了在關西鎮縣定古蹟太和宮前廣場舉辦的電視節目「村民大會」上大鳴大放，也在隔鄰的新埔鎮響起！

新埔鄉親葉清益響應關西人反宏關，在新埔發起反對的連署活動，且他說要以1萬份為目標，希望衝高後給關西人支持，也維護新埔人的家園，希望大家一起來連署反對。

葉清益說，全台灣有10座燃氣電廠，關西新埔附近就佔2座，加上預計2024將完工的龍潭高原電廠，關西新埔周邊就有3座火力發電廠。

葉清益說，東北季風一吹，新埔就剛好在前述電廠的下風處！新埔一樣會受到污染和影響，對於此事，新埔人怎麼能沉默？所以他決定發動鄉親連署，支持關西人一起來反宏關。

葉清益說，宏關電廠2007年就通過環評，歷經10年沒動工，在2016重送環差，幸好今年1月29日第3次環差會議有居民出席反對，因此爭取到第4次環差會議的機會。預計5月初召開最後1次會議。若通過，宏關就可以動工了，所以，再不行動，就來不及了!

為此，他邀請所有新埔人站出來，團結一致反對、共同來阻擋電廠設立。即日起不僅將在「我愛新埔人」等臉書粉絲頁張貼連署的訊息，在他的辦公室、也就是：新竹縣新埔鎮文山里11鄰亞東段872巷43號內將備有連署書供支持者索取簽署。

不過根據相關資料顯示，宏關電廠是於2006年申請在新竹縣關西鎮東平里大東坑山區設置燃燒天然氣的發電廠，當時計畫滿載每小時發電量是80萬瓩，2007年通過環評，後因設備更新，滿載時發電量提高到每小時94萬瓩，業者為此首度提出環境影響差異分析報告，且於2017年順利過關。

但是受限於國家政策和相關法令的限制，這家民營電廠始終無法正式進行開發。

2018年該電廠再因中油供氣能力不足，只好下修每小時滿載最大發電量為54萬瓩，也被迫第2度提出環差報告送交環保署審查。

繼去年10月底、12月底連續開會審查後，今年1月29日第3次環評大會審查環差時，關西鄉親才注意到且到場反對，因此環保署環評委員要求業者補正、加強跟地方鄉親溝通，因而引發目前的反宏關連署運動。

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