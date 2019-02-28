因應納骨堂工程 竹北將拓寬聯外道路降低影響

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市第六公墓公園化納骨堂新建工程，預計年底動工；對於地方發出反對聲浪，市長何淦銘表示，不影響鳳崎落日景觀步道，嚴格把關建物結構安全，且已規劃將鳳岡路二段540巷內的公墓道路，拓寬為6公尺以上的聯外道路，近日即將公告上網招標。
竹北市公所準備斥資總經費2.5億元，在毗鄰鳳崎落日景觀步道的第六公墓旁，興建一座現代化建築且兼具休閒功能的納骨堂，初步規劃興建7層樓建物、容納10萬罐，已通過環境影響差異分析報告。
通往納骨堂基地的主要聯外道路，除新豐鄉德昌街（經天德堂及鳳崎步道），另一條就是竹北市鳳岡路二段540巷內的第六公墓道路。何淦銘表示，公所規劃將公墓道路從3、4公尺拓寬至6公尺以上，長680公尺，工程費約400萬元，經規劃設計及招標作業，預計5月動工。未來清明掃墓期搭配交通動線管控，可讓影響降到最低。
竹北市公所表示，佔地約3公頃的第六公墓早已禁葬，但概估現仍有約2萬罐，市公所準備在納骨堂新建完成後辦理遷葬，將第六公墓闢為公園和停車場；為鼓勵民眾配合，屆時在公告遷葬期限內自行遷出者，可免費入塔。
大義里長曾台安等地方人士發起連署反對納骨塔，質疑蓋塔的必要性，反對者並擔心影響鳳崎步道及周邊住家景觀，憂心在坡地大興土木的安全性等。
何淦銘說，竹北市沒有公有塔位，興建公有納骨堂確有需要。鳳崎步道原本就是市公所維護管理，此工程並不會影響步道的設施和通路，反而提供登山客休憩及方便如廁；在建物安全上，公所也會要求建築師及結構技師，採取更安全的工法。
他表示，此案已完成規劃設計，公所正研擬納塔堂收費標準及回饋辦法，經代表會審議後召開地方說明會，希望經過充分溝通，再向縣府申請建照，爭取年底動工。
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新竹縣竹北市公所因應第六公墓公園化納骨堂新建工程預計年底動工，規劃將鳳岡路二段540巷內的公墓道路，拓寬為6公尺以上的聯外道路，近日即將公告上網招標。（記者廖雪茹攝）
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竹北市公所準備斥資總經費2.5億元，在毗鄰鳳崎落日景觀步道的第六公墓旁，興建一座現代化建築且兼具休閒功能的納骨堂，初步規劃興建7層樓建物、容納10萬罐。（記者廖雪茹攝）
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