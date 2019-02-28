因應納骨堂工程 竹北將拓寬聯外道路降低影響

2019-02-28 10:41

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市第六公墓公園化納骨堂新建工程，預計年底動工；對於地方發出反對聲浪，市長何淦銘表示，不影響鳳崎落日景觀步道，嚴格把關建物結構安全，且已規劃將鳳岡路二段540巷內的公墓道路，拓寬為6公尺以上的聯外道路，近日即將公告上網招標。

竹北市公所準備斥資總經費2.5億元，在毗鄰鳳崎落日景觀步道的第六公墓旁，興建一座現代化建築且兼具休閒功能的納骨堂，初步規劃興建7層樓建物、容納10萬罐，已通過環境影響差異分析報告。

通往納骨堂基地的主要聯外道路，除新豐鄉德昌街（經天德堂及鳳崎步道），另一條就是竹北市鳳岡路二段540巷內的第六公墓道路。何淦銘表示，公所規劃將公墓道路從3、4公尺拓寬至6公尺以上，長680公尺，工程費約400萬元，經規劃設計及招標作業，預計5月動工。未來清明掃墓期搭配交通動線管控，可讓影響降到最低。

竹北市公所表示，佔地約3公頃的第六公墓早已禁葬，但概估現仍有約2萬罐，市公所準備在納骨堂新建完成後辦理遷葬，將第六公墓闢為公園和停車場；為鼓勵民眾配合，屆時在公告遷葬期限內自行遷出者，可免費入塔。

大義里長曾台安等地方人士發起連署反對納骨塔，質疑蓋塔的必要性，反對者並擔心影響鳳崎步道及周邊住家景觀，憂心在坡地大興土木的安全性等。

何淦銘說，竹北市沒有公有塔位，興建公有納骨堂確有需要。鳳崎步道原本就是市公所維護管理，此工程並不會影響步道的設施和通路，反而提供登山客休憩及方便如廁；在建物安全上，公所也會要求建築師及結構技師，採取更安全的工法。

他表示，此案已完成規劃設計，公所正研擬納塔堂收費標準及回饋辦法，經代表會審議後召開地方說明會，希望經過充分溝通，再向縣府申請建照，爭取年底動工。

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