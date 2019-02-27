打趴韓國瑜？農委會去年星國展售14天就賣了2166萬

2019-02-27 18:11

〔記者簡惠茹／台北報導〕高雄市長韓國瑜到新加坡銷售高雄蔬果，昨天分別與新加坡2大超市各簽3年合約，預計每年可輸出約3500萬元的高雄農特產，但是農委會去年早在這兩家超市辦理台灣蔬果節，光是展售期間就已經賣出2500萬元台灣農產。

農委會主委陳吉仲今天在立法院進行業務報告，立委陳亭妃提問，新加坡兩個大超市是高雄市長韓國瑜開發的新通路嗎？立委蘇震清也問，別人扯後腿我們都不知道怎麼反駁，有做就講給大家聽，要讓農民感受得到。陳吉仲回應，那些都是去年就已經有的通路。

韓國瑜目前正出訪新加坡，已與新加坡NTUC所屬FairPrice超市、昇菘超市各簽3年合約，預計一年賣出3500萬元左右的高雄農產品；去年農委會協助2家台灣協會到這兩家超市辦理台灣蔬果節，其中一家光是14天展期就賣出2166萬元。

農委會去年輔導友椿農協及「Prime Trading」2家協會到新加坡辦理「台灣蔬果節」，友椿農協去年7月11日到17日，以及7月20日至26日，在新加坡NTUC超市10家分店和昇崧超市10家分店，促銷金煌芒果、木瓜、鳳梨、芭樂、荔枝、巨蜂葡萄、紅肉李、西瓜、豐水梨、菇類、白玉苦瓜、地瓜，實際採購金額就高達2166萬元。

農委會指出，Prime Trading則是從去年7月1日到8月31日，在Prime Supermarket 20家分店，促銷菇類、西葫蘆、 金針菇、 青椒 、黃、 紅椒、木耳、 南瓜等，實際採購金額353萬元。

此外，農委會表示，近年台中、台南、高雄都有在NTUC辦水果及各類特產促銷活動。

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