視覺、嗅覺辨別酒種 永平工商9成學生考過飲調乙級

2019-02-27 20:53

［記者許倬勛／桃園報導］訓練出許多知名調酒師的楊梅區永平工商，有鑑品酒、調酒市場方興未艾，鼓勵觀光科學生須在畢業前考取飲料調製乙級證照，經3年嚴格打磨，學生練就一身好功夫，30生共取得28張乙級，超高及格率通過考試，領照數居全國之冠，大放異彩。

飲料調製乙級考試難度高，考驗專業知識、技術，應試者須熟記90道國際雞尾酒配方，透過視覺、嗅覺辨別24酒種與名稱，還得練會咖啡拉花技術，堪稱「十項全能」，30名考生犧牲半年假日到校狂操猛練，只為了往調酒師夢想更進一步。

高三學生陳孟妮說，練習最大難處是未滿18歲不能飲酒，以威士忌為例，僅能從酒色與酒香辨別，如來自美國的波本（Bourbon）威士忌的顏色較深、香氣辛辣，蒸餾後仍保有些許玉米釀成的味道，而調和式威士忌的色澤較淺，風味相對溫和，認酒的過程彷彿解謎，十分有趣。

「學習餐飲服務，可以不會喝酒，但不能不懂酒」學生張裕佑說，知道酒的味道、產地、年分，推薦客人才不會漏氣，取得乙級飲調證照後，對未來升學、找工作很有信心，希望能到國外一流酒吧工作。

校長蔣香蘭說，一技在手希望無窮，欣慰學生們的努力開花結果，乙級證照對國立大學技優甄審或甄選入學有很大加分效果，未來在酒吧、飯店吧台等就業，也有相當大的優勢。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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