青創團隊打造無人機4G聯網平台 可讓25000台連線遠端操控

2019-02-26 23:53

〔記者李容萍／桃園報導〕今年台灣燈會展出用300架無人機在空中排出「TAIWAN」、屏、東等字樣，讓民眾驚嘆連連。桃園市政府青年事務局轄下新明創業基地輔導的團隊，打破過去一般無人機受限於短程無線技術的距離限制，透過4G聯網操控遠端無人機，及物聯網技術，可以讓2萬5000台無人機的裝置連線，即使在台灣也可以操控美國的無人機等裝置。

包括航見科技創辦人張東琳、大數聚物聯科技執行長劉妍君、譜曲辰農業科技執行長阮思淳等人，26日下午共同發表「TOPOLOGY商用無人機聯網平台」，展現開發設計低功耗、低成本、高可靠性的，讓商用無人機聯網服務的平台，打破過去一般無人機受限於無線技術短程距離限制，中小企業都可輕鬆導入，同時分享已完成協助郵局遞送包裹的測試，接下來將導入農業領域，利用強大的技術，協助農民噴灑農藥、協助偏鄉地區運送農產品任務等成果。

青年事務局局長顏蔚慈指出，根據高盛（Goldman Sachs）公司估計，2016至2020年，商用無人機全球商機將上看1000億美元，當中無人機除了表演用，包括軍事用途、個人用戶、商業應用、政府合作案，搭配近幾年如火如荼發展的物聯網（IoT），將可廣泛應用在農業、海洋監測、石油開採、運輸、軍事偵察、電商物流、電信業等應用，利用更為精準的定位，跨過地域障礙、高度限制，甚或危險環境的阻攔，透過精準計算與蒐集標的資訊，提出全新的商業模式或解決方案。

顏蔚慈說，桃園市積極推動青年創業基地，協助連結產業，其中青創指揮部以發展物聯網為主，安東青年創業基地發展AR、VR、MR，新明青創基地投注AI人工智慧及智慧機器人，三大基地都有不同的成果，期待更多桃園在地創業團隊利用台灣擅長的科技，幫助民眾與企業解決問題。

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