無人機送郵包 3月擴大試飛阿里山

2019-02-25

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部去年首度嘗試無人機送貨，成功送達「天上掉下來的禮物」；今年擴大規模，預計三月試飛阿里山，投遞郵局包裹並與疾管署合作運送血清上山；另選擇梨山或尖石等較難抵達的地點試飛，盼協助地方產業發展、節省人力成本。

與疾管署合作運送血清上山

交通部去年十月試辦全台首起無人機送貨，從台南左鎮起飛，兩天後成功送達國發會主委陳美伶、交通部前部長吳宏謀手中，為偏鄉農產品輸運開創新的可能。

交通部郵電司表示，延續去年試驗場域建置與無人機郵務配送實驗成果，今年擴大規模，首波選擇左鎮與阿里山兩地區，進行更細部的實驗，例如從阿里山協助送出阿里山茶葉。郵電司科長蕭家安表示，三月初將前往阿里山探勘並規劃飛航路線。

梨山、尖石山區擇一試飛

郵電司技正吳昆諺補充，與地方郵局合作投遞郵局包裹的做法將持續，並首度協助疾管署運送血清上山；今年另將選擇梨山或尖石偏鄉山區，由中華郵政評估經濟效益後擇一試飛，試辦計畫至少到明年。

蕭家安說，試辦若成熟，將與中華郵政合作，但若要建立常態服務機制，需蒐集國外經驗，初步認為可行，但仍需克服精準度、保險問題。

中華郵政發言人郭純陽表示，將持續觀察偏鄉投遞需求，並評估新型態管理模式與經濟規模，台灣多數地區交通設施完善，空運取代陸運效益仍需觀察。

法規尚未生效 民航局協調航路

民航法增訂遙控無人機專章，預計今年七月上路，並已預告子法「遙控無人機管理規則」。民航局標準組組長林俊良表示，政府、法人、學校因業務所需使用無人機，例如郵遞、偵測空污、噴灑農藥、勘救災用途，須有更嚴謹規範，無論重量、大小，一律須註冊。

他也說，一般玩家操作無人機，飛行高度不得超過四百呎、夜間禁止飛航，專業者可申請排除限制，但須避開人群聚集上空；即使法規尚未生效，仍依民航通告，由民航局協調航路，安全飛越鄉鎮市區上空。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/