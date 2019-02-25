專家：發展無人機物流 效益可期

2019-02-25

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣積極研發無人機應用技術，可望滿足偏鄉、山區郵遞、物流需求，進而協助地方產業發展。國際上也有日韓、歐美等不少國家與亞馬遜、淘寶等民間物流業者推動無人機應用。專家認為，台灣地理條件適合發展，市場效益應可期。

瑞士、美國、冰島等國都正發展無人機物流。冰島已開始使用無人機運送花束、食物，瑞士設定二○二五年達商用目標，法國郵政也已成功試驗送貨無人機。亞馬遜、DHL、淘寶網等國際大型物流業者也開始應用無人機。亞洲方面，中國已有不少偏遠地區如貴州等，將無人機應用於郵務；日本、韓國則分別規劃於二○二○年、二○二二年達商用目標，針對人口稀少、偏遠山區或島嶼地區配送物流或災害緊急物資。

發展無人機應用多年的「航見科技」執行長張東琳表示，台灣幅員雖小，但有嚴峻高山與偏鄉，發展無人機物流，可望大幅節省成本。至於最重要的安全、管理問題，經濟部、交通部也相繼推動修法，納入規範，不至於無所適從。

張東琳認為，台灣發展無人機適合應用於安防、運送、農業、表演等領域，例如台灣燈會的無人機群飛展演。國內更已突破地域限制，研發出結合4G通訊與雲端的系統。台灣軟體技術優良，發展成熟後可望輸出國外，成為台灣創新軟實力。

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