宜大城南校區投資2億多元 擬設東部首座無人機辦公室

2019-02-22 23:30

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭大學取得城南校區約26公頃的土地後，預計先斥資2億多元，興建2棟建築，除打造育成中心，也研擬設置東部首座的無人機辦公室；宜大指出，宜縣沒有民航管制區，空域環境乾淨，很適合發展無人機，全案預計年底動工，完工時間未定；宜蘭縣政府指出，將根據民航法於6月將公告宜縣禁飛區與允許飛行區域，以便無人機的管理，讓宜大能安心飛行。

城南校區毗鄰宜蘭科學園區，面積26公頃，鄰近宜蘭縣政府與縣議會，園區相當開闊，且交通便捷，被視為是頗具發展潛力的處女地，清華大學原有意開發，籌設宜蘭分部，但受限於經費問題停擺，最終由宜大與縣府聯手獲得行政院同意，取得開發權，前年7月完成土地撥用程序。

宜大取得土地後，規劃設置城南校區，分兩期開發，第1期計畫預計興建2棟建築，除成立創新育成中心及食品創客中心，還要設置智慧農業專區，內含智慧園藝、智慧農機及無人機辦公室，投資額約1億1000萬元，興建經費由宜大自行編列，工程已進入設計階段，預計年底發包動工，但完工時間仍未定。

計畫最引人注目的，莫過於東部地區首座的無人機辦公室，宜大規劃在城南校區，設置一條長275公尺的跑道，以及2座無人機考照場；宜大生物機電工程學系主任楊江益指出，宜蘭120公尺以上的飛行高度，沒有民航管制區，空域環境相當乾淨，很適合無人機發展。

楊江益表示，未來宜大的無人機辦公室，將協助學生考取無人機飛行證照，以及農業特殊用途如施肥、噴藥的無人機飛行證照，並將研究製造農業植保機，用於國土及水土保持監測。

至於無人機是否會有噪音或影響私人領域的問題，楊江益表示，經過實測，無人機製造的噪音，僅60分貝，與一般機車製造的噪音一樣，飛行也會依照國家標準，未來縣府公告禁飛區，校方一定會配合。

縣交通處長林國民指出，為配合宜大的計畫，縣府已依據民航法規定，調查如軍事單位等機關，是否有無人機禁飛需求，預計6月就能公告宜縣的禁飛區，如調查後有需求的單位過多，則不會公告禁飛區，改公告允許飛行區域，希望藉此讓宜大的無人機能安心飛行，避免造成不必要的衝突。

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