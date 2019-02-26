台灣燈會228連假 小港機場接駁取消免費改「機票換車票」

2019-02-26 13:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會在屏東的好評不斷，許多人一來再來，不過日前因為首個週末就逐日突破80萬、100萬人次，「全接駁」政策致排隊等車或是停車等待時間過久，引來抱怨，因應接下來的228連假，台灣燈會辦公室（簡稱燈辦）今天宣布，原本免費的高雄小港國際機場站接駁車將取消，單程優惠價80元，但國際旅客仍可以「機票換車票」免費搭乘，至於其它的各個接駁車路線仍維持免費。

燈辦因應上週末的經驗，今天調整重大接駁措施，因為屏東沒有高鐵站，能運輸最多人的火車成為主要運輸核心，燈辦協調台鐵，除原本已加開的17班列次，2月27日到3月4日每日再加開林邊到新左營1列次、潮州到屏東2列次及屏東到潮州3列次，2月28日至3月4日每日再加開潮州到台南1列次、潮州到新左營1列次，縮短發車時距。

「留車不留人！」燈辦主任黃建嘉呼籲，大鵬灣因為週邊停車位有限，可開發者已幾乎全部開發，但在上週六仍是供不應求，使用率已達99.5%，因此推薦民眾搭乘大眾運輸，除了不必塞車，最重要的是，燈會一定會把所有人送回當初所來的接駁站點，將貫徹縣長潘孟安的指令，絕不會讓遊客回不了家，「最後回家的，一定是穿紅背心的工作人員和遊覽車司機」。

黃建嘉以台北101煙火為例，指在首都擁有捷運運輸，週邊區域同一時間躴30到40萬人，就已會讓民眾排隊等車且時間已經不短，更別說大鵬灣這個沒有任何鐵道系統，且人潮還突破百萬，僅能靠接是一大挑戰，除了感謝民眾支持，燈辦絕對會嚴謹應對。

黃建嘉說，有關高雄小港國際機場的免費接駁，因為抵大鵬灣的1次車程就要約75分鐘，這個時間長短，已可從林邊到大鵬灣運轉4次，從潮州到大鵬灣2到3次，因此小港線的運輸效率較低，且有少部分旅行業者推廣，要民眾搭乘此線，人潮大增，造成整體運輸量能的下滑，因此取消免費，將統一調度到潮州、林邊火車站支援接駁，轉化、提昇接駁能量，減少排隊等車時間。

黃建嘉指出，但服務旅客的核心不變，國際旅客可以持登機證到場，持證索免費車票；高雄區監理所副所長李瑞銘說明，原本免費接駁車取消後，到大鵬灣的路線，就由原有的9117線持續運輸，每20分到半小時1班車，縮短班距，票價也因應燈會，優惠價80元。

燈辦副主任黃國維表示，經過上週六的協調台鐵加班後，火車會等到最後1班開出園區轉運站的接駁車到火車站後才會發車，也就是「火車會等人」，台鐵方則是以實達站不留人的目標，因為不用228連假，就已經突破單日100萬人次，目前接駁遊覽車已調度到花蓮，並往台中發展，甚至有台北的遊覽車公司主動致電聯絡要加入接駁行列，絕對會把民眾送回原有接駁站點。

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