高雄商旅優惠價竟比原價貴？網酸：韓流發威

2019-02-26 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕228連假即將來臨，不少民眾也開始規劃行程，有網友打算到高雄觀光，上網訂房時卻發現價格怪怪的，優惠價竟然比原價還貴，傻眼直呼，「是不是有什麼誤會？」

這名網友到PTT透露，最近想到高雄玩，上了訂房網站查詢高雄的商務旅館，沒想到卻讓他好震驚，竟看到優惠價還比原價貴的奇景，原PO貼出網頁截圖揶揄，「像是這個高雄七賢的某商旅，原價2600，優惠算你4000就好」、「或是像這個三民區的，原價2700，優惠只要4200，超便宜的」。

「不過連假嘛！」原PO認為，價格沒有大幅度的優惠是很正常的一件事，但讓人摸不著頭緒的是，「比原價貴是不是有什麼誤會呢？」

網友看完紛紛大酸，「韓流發威」、「你到底懂不懂發大財的真諦？」「都發大財了還在乎那幾千？」「這樣高雄才能發大財阿！」「本來以為南部比較純樸古意的，現在都覺得高雄變成笑柄了」；不過有網友點出，「優惠價有加其他的特殊服務嗎？」「訂房網價格是網站訂的」。

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