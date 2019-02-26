228連假 高雄親子旅遊出擊 遊樂場搶財

2019-02-26 09:13

〔記者張忠義／高雄報導〕近來，高雄觀光成為熱門的選擇，高雄百貨業在228連假就推出不少精彩好玩的親子互動活動，要吸引闔家大小一同來高雄遊玩。夢時代打造夢幻的「愛麗絲夢遊仙境」童話世界場景；義大的北極熊滑冰世界，有「兒童樂滑冰」課程；大魯閣草衙道則推出親子互動劇場、馬戲節特展。

高雄夢時代即日起至3月24日，在8樓時代會館，以經典童話「愛麗絲夢遊仙境」為主題，結合出自台灣的原創角色「Foufou Bunny」，策劃五大主題展區，包括擬真童話場景「神秘兔子洞」、「皇后的槌球場」及「撲克兵團」，現場3米高巨型「紙牌拱門」，讓民眾宛如縱身躍進愛麗絲的夢遊世界，而「瘋狂茶會顛倒屋」特殊的場景設計，讓民眾彷彿進入顛倒世界，好拍好玩，是展場內的超人氣拍照點。

為增加親子互動，展區還推出午茶疊疊樂、槌球PK賽及巨型紙牌比一比，三個付費遊戲關卡，除此之外，展覽期間也規劃趣味競賽、繪本故事時間、小朋友說故事比賽及「大耳查布」一日店長見面會，部分活動需事先報名。

大魯閣草衙道2月28日至3月2日蘋果劇團好戲連三天，小蜘蛛大英雄或龍宮奇緣，親子互動演出每日一場免費觀賞。3月8日至3月31日，於3F活動會館將展開「兒童馬戲節」之展覽活動，由人氣插畫家南君所繪製的作品，搭配馬戲場景區、球池遊樂區、遊戲體驗區，打造一座充滿歡樂的馬戲樂園，還有32場精彩的免費雜耍魔術秀週週登場。

義大世界購物廣場一樓北極熊滑冰世界，有「兒童樂滑冰」課程，三歲以上可參加，課程結束還能無限暢滑，六、日限額體驗價，需事先報名。滑冰世界其冰面有760平米，滑冰場配有休息區、觀眾臺、販賣機、投幣式置物櫃、ＤＪ臺等完善設施。

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