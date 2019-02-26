阿里山花季3/9登場至4/10 期間週末假日4項管制措施

2019-02-26 10:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高山每年有許多知名花季，繼武陵櫻花季後，阿里山花季將於3月9日登場，一路持續至4月10日。為提升賞花及觀光品質，交通部公路總局再與、阿里山風管處、林務局、嘉義縣政府等單位共同合作，於花季期間每個週末假日及清明連假，總計12天將進行疏運、管制措施；相關措施包含遊客每日限量1萬6000人的總量管制、預約轉乘服務、小客車管制、公共運輸轉乘服務等4項措施。公路總局副局長許鉦漳表示，預約轉乘將於3月1日凌晨0點起，開放民眾預約劃位，後將視預約人數，彈性增開班次即釋出預約名額。

林管處秘書鄭鈞膳表示，今天氣候比較溫暖，園區內櫻花預計會在3月10日至25日全盛開，櫻王則預計在3月10日至15日盛開。今年較特殊是，將首次辦理花季紀念票券活動，只要購買門票就能獲櫻花紀念票券，該票券是以不同櫻花品種，透過照片與手繪方式呈現；另外，今年入園後去阿里山遊樂區粉絲團打卡，還能免費領取限量花季明信片。今年阿里山森林鐵路沼平線，同樣會加掛檜木車廂，讓民眾能拍攝櫻花下與檜木車廂經典合照；檜木車廂從3月9日至4月10日每週三，上午10點30分至11點45分會固定行駛阿里山－沼平間。

花季期間的假日，每日實施遊客總量管制，團客1萬人、住宿遊客2000人、散客2000人、管制時段外上山民眾2000人。今年會提供預約轉乘服務，團客須至嘉義林區管理處預約系統登記預約，再持票證至台18線29k，過五虎寮橋300公尺處停車購買門票。散客則於台18線61K轉乘，民眾可至全省統一、全家及萊爾富及和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間（61k八八新舍），選擇適合班次預約購票劃位，再按預約時間、地點前往轉乘客運上山。

自行開車上山賞花民眾要注意，花季期間的假日（3月9、10、16、17、23、24、30、31、4月4~7日），嘉義端台18線65.4k湖底處至南投端台21線塔塔加路段，小型車上午6點至11點、大客車上午6點至12點會進行管制，除持相關證明文件或特殊情形外，將禁止通行。若不想開車上山再轉乘，想直接搭乘公共運輸，今年於高鐵嘉義站、台鐵嘉義站、台北轉運站、日月潭、台18線八八新舍、台21線塔塔加街友客運路線到阿里山；且只要搭乘公共運輸入園，憑車票可以150元優惠價格購買入園門票。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/