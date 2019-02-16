朝聖囉！全球最美花道開好開滿 林初埤木棉花季登場

2019-02-16 18:04

〔記者楊金城／台南報導〕「好美喔！」白河林初埤木棉道目前花開約8成，非常漂亮，林初埤木棉花季今天登場，春暖花開，又逢週六，花季首日賞花人潮爆滿，遊客漫步在紅紅的木棉花道上，十分悠閒愜意，白河區公所明天將為木棉花季舉辦開幕活動。

名列全球最美15條花道之一的白河林初埤木棉道，近些年舉辦木棉花季都吸引2、30萬人朝聖，成為白河蓮花節之外另一個觀光亮點。

因為暖冬效應，往年3月才開花的木棉，今年提前到1月開花，白河區長蕭福清說，最天氣溫如夏天，木棉花盛開，花況已到8成，公所提前舉辦林初埤木棉花季，歡迎遊客把握時間來欣賞最美的花道。

林初埤木棉花季從今天開始到3月10日，第一天就吸引爆滿遊客，在音樂會樂聲中，許多是一家人、情侶、朋友來賞花，邊散步邊拍照，堆起木棉花排出心形、撿花拍照或是在公所準備的相框拍照，怎麼拍怎麼美。

為了維持賞花秩序，主要賞花區禁止車輛進入木棉道，賞花遊客可沿南88、89線區道路邊停車。假日期間，遊客可搭大台南公車黃幹線6-1號「假日農村樂活公車」加開班次至木棉花道，台南市公共自行車T-Bike在白河蓮鄉7-11及木棉花道舊鐵道入口都有租借站。

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